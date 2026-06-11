Eine Frau beichtet auf X, dass sie das Einlege-Papier für ihre Heissluftfritteuse jahrelang falsch benutzt hat. Der Post ging in kürzester Zeit viral. Auch die Kommentare zeigen: Beim Thema Airfryer werden viele hellhörig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Airfryer-Nutzerin benutzt Backpapier jahrelang falsch, Post geht viral

Diskussion über richtige Anwendung: Papier darf Luftzirkulation nicht stören

3 Millionen Videoaufrufe, viele kritisieren mangelhafte Anwendungskenntnisse

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Der Airfryer gehört zu den beliebtesten Küchengeräten auf Social Media. Egal ob für das morgendliche Rührei oder den knusprigen Mitternachts-Snack: Es kursieren Millionen von Videos, die die Heissluftfritteuse im Einsatz zeigen. Aber auch beim praktischen Airfryer bleibt am Ende der mühsame Abwasch.

Doch zum Glück gibt es Einlegepapier. Man legt ein Papierförmchen auf das Einsatzgitter und beschwert es mit den Lebensmitteln, die zubereitet werden sollen. So werden die Kontaktflächen weitestgehend sauber gehalten, und langes Schrubben bleibt einem erspart. Das kann man gar nicht falsch machen, oder? Doch! Eine Frau beichtete jetzt auf X, dass sie jahrelang Essen in das Papier eingewickelt habe, statt damit den Korb auszulegen.

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Der Post entfachte eine Diskussion

In einem kurzen Video demonstrierte sie stolz, wie sie das Backpapier seit der grossen Erkenntnis benutzt. Ihr Beitrag ging sofort viral und hat unterdessen bereits über drei Millionen Aufrufe. Von ihren Followern wollte sie wissen, wann diese gemerkt hatten, wie man die Förmchen korrekt verwendet. In den Kommentaren brach darauf pures Chaos aus.

«Ich glaube, jetzt weiss ich es» oder «Danke, dass du mir das jetzt erst sagst», antworten überraschend viele auf ihre Frage. Dass so mancher sein Essen in das Backpapier einwickelt, verstehen andere User überhaupt nicht. «Lest ihr keine Anleitungen?», wundert sich jemand. Für viele war es auch selbsterklärend, dass man die Förmchen in die Fritteuse hineinlegt. Diese hinterfragten in den Kommentaren direkt den «gesunden Menschenverstand» der Papier-Sünder.

Macht sie es noch immer falsch?

Was vielen auffällt: Die Frau nimmt den kleinen Grillrost heraus und legt das Papier (mit dem Essen) ganz unten in den Airfryer. Die User weisen darauf hin, dass dadurch die Luftzirkulation gestört werde und sie die Fritteuse komplett falsch nutze. Generell gilt es, die Gebrauchsanleitung des Anbieters zu befolgen. Bei manchen Geräten kann man den Boden des Airfryers problemlos benutzen, allerdings werden die Gerichte dort tatsächlich etwas weniger knusprig.

Das Einlegepapier selbst ist umstritten, da der Reinigungsaufwand durch die Beschichtung des Airfryers sowieso schon gering ist. Jemand berichtet, dass Pommes frites mit Papierunterlage bei der Zubereitung viel länger bräuchten. Auch teilen einige ihre Erfahrung mit brennenden Papierförmchen. «Du hast erst gelebt, wenn der Ventilator das Papier in den Heizkörper hochzieht», witzelt einer. Tatsächlich ist das eine ernstzunehmende Gefahr, daher müssen die Förmchen immer durch Lebensmittel beschwert werden.