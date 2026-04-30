Hersteller raten dazu, die Backofentür sowohl während als auch nach dem Gebrauch geschlossen zu halten. Aber warum? Dahinter steckt ein Grund, den du vielleicht nicht sofort vermutet hast.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Offene Backofentüren können Möbel beschädigen und Schimmelbildung fördern

Kinder können sich an offenen Backofentüren verletzen oder verbrennen

Moderne Backöfen leiten Wärme und Dampf effektiv bei geschlossener Tür ab

Blick Newsdesk

Sollte man die Türe des Backofens öffnen, damit das Gerät schneller abkühlt und gleichzeitig die Küche aufheizt? Oder lässt man sie besser geschlossen. Die Entscheidung bezüglich des Küchengeräts ist entscheidender, als man vorerst erwarten würde. Die Lebensdauer deiner Möbel und die deiner vier Wände sind eng damit verbunden.

Wenn man den Backofen nach dem Gebrauch einen Spalt offenlässt, entweicht heisse Luft und Dampf aus dem Ofen. Dadurch können Möbel beschädigt werden. Insbesondere, wenn diese mit Folie beschichtet sind oder aus weniger beständigen Materialien bestehen.

Der offene Backofen kann zu Schimmelbefall führen

Speziell in einem Haushalt mit Kindern ist auch der Sicherheitsaspekt wichtig. Die Ofentüre sollte jederzeit vollständig geschlossen bleiben. Ansonsten erhöht sich die Gefahr für Verletzungen durch Verbrennung oder Einquetschung.

Im Herbst und Winter kommen viele auf die Idee, die Restwärme aus dem Backofen zum Heizen des Raumes zu nutzen. Experten warnen jedoch davor, dass dies nicht immer ratsam ist. Der so in die Küche gelangende Wasserdampf kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen und dadurch Schimmelbildung begünstigen.

Gut belüftete Wohnungen können dem jedoch ein Stück weit entgegenwirken. Wer seinen Backofen dennoch öffnen möchte, sollte die Türe ganz aufmachen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Wärme gleichmässig verteilen kann.

Blick auf die Bedienungsanleitung lohnt sich

In modernen Backöfen wird die Wärme im Übrigen gemeinsam mit dem Wasserdampf und unliebsamen Gerüchen durch ein Belüftungssystem effektiv abgeführt — selbst bei geschlossener Tür.

In dem Fall muss man sich keine Sorgen um Schimmel oder Schäden machen. Im Zweifelsfall lohnt sich ein Blick auf die Bedienungsanleitung. Hersteller beschreiben im Normalfall, was die optimale Kühlungsmethode für das Gerät ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf kobieta.onet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.