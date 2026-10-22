Eine Untersuchung der Western New England University deutet darauf hin, dass es sich bei Trauben um ein echtes Superfood handeln könnte. In der Studie nahmen Frauen über zwei Wochen hinweg ein Traubenkonzentrat zu sich – es zeigten sich verblüffende Ergebnisse.

Darum gehts Eine US-Studie prüfte bei vier Frauen Traubenkonzentrat und Hautreaktionen auf UV-Strahlung

Nach zwei Wochen sank Malondialdehyd; Gene für antioxidativen Schutz veränderten ihre Aktivität

Wegen kleiner Stichprobe und Pulver lassen sich noch keine allgemeinen Schlüsse aus der Studie ziehen

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Kommt es zu Diäten, schneiden Trauben im Vergleich zu anderen Beeren häufig schlecht ab. Während Heidelbeeren oder Himbeeren aufgrund ihres tiefen Kaloriengehalts beliebt sind, werden die süssen Weintrauben oftmals vom Speiseplan verbannt. Eine wissenschaftliche Untersuchung der Western New England University aus dem US-Bundesstaat Massachusetts zeigt jedoch, dass Trauben im Körper mehr bewirken könnten, als lange angenommen wurde.

Im Rahmen der Untersuchung führte eine Forschergruppe ein Experiment mit vier Teilnehmerinnen durch. Ziel war es, herauszufinden, ob der regelmässige Verzehr von Trauben einen Einfluss auf die Reaktion der Haut auf Sonnenstrahlung haben kann. Zunächst wurde ihre Ernährung während zwei Wochen angepasst, um frühere Essgewohnheiten als Einflussfaktor möglichst auszuschliessen. Während weiteren zwei Wochen erhielten die Teilnehmerinnen täglich ein Konzentrat aus getrockneten Trauben – das entspricht einer Menge von drei Portionen frischer Trauben.

Trauben helfen den Zellen

Vor und nach dieser Phase entnahmen die Wissenschaftler Hautproben bei den Frauen. Untersucht wurde, wie ihre Haut auf ultraviolette Strahlung reagierte. Das überraschende Ergebnis: Es zeigte sich ein deutlicher Rückgang von Malondialdehyd. Dabei handelt es sich um eine Substanz, die als Marker für Zellschäden durch Sonneneinwirkung gilt. Gleichzeitig wurde eine Veränderung der Aktivität von Genen festgestellt, die für den antioxidativen Schutz und die Bekämpfung von oxidativem Stress verantwortlich sind.

Als mögliche Erklärung nennt die Studie Polyphenole. Trauben sind reich an diesen pflanzlichen Verbindungen, die antioxidative Eigenschaften besitzen. Wird die Haut ultravioletter Strahlung ausgesetzt, entstehen in den Zellen freie Radikale. Diese können die DNA schädigen und Alterungsprozesse beschleunigen. Polyphenole können einen Teil dieser freien Radikale neutralisieren und gleichzeitig körpereigene Schutzmechanismen unterstützen.

Aus der Studie lassen sich noch keine allgemeinen Schlüsse ziehen

Studienleiter Professor John Pezzuto ordnete die Ergebnisse entsprechend ein: «Die gewonnenen Daten erlauben es uns, Trauben als echtes Superfood zu bezeichnen, das eine systematische Reaktion im Körper auslöst.» Während die aktuelle Studie sich auf die Untersuchung der Haut beschränkt hat, gibt er an, dass ein ähnlicher Effekt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Leber, die Muskeln und das Gehirn betreffen könnte.

Trotz der verblüffenden Ergebnisse lassen sich aus der Studie derzeit noch keine allgemeinen Schlüsse ziehen. Dies, da an der Untersuchung nur vier Frauen mit ähnlichem Hauttyp teilnahmen. Zudem assen die Teilnehmerinnen keine frischen Trauben, sondern ein konzentriertes Pulver aus getrockneten Trauben, das deutlich nährstoffreicher ist.

Bei der Untersuchung handelte es sich nicht um eine klinische Studie. Die Autoren betonen daher ausdrücklich, dass der Verzehr von Trauben keinen Sonnenschutz ersetzt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf zena.blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.