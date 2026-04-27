Smoothies und Fruchtsäfte gelten als gesund, können aber die Leber belasten. In der Schweiz leidet bereits jede vierte Person an einer Fettleber – oft, ohne es zu merken. Wir zeigen, wo die grössten Zuckerfallen lauern und mit welchem Trick dein Smoothie gesünder wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fruktose belastet die Leber stärker als Glukose

Softdrinks, Fruchtjoghurts oder Fertigsaucen sind meist Fruchtzucker-Fallen

Experten empfehlen, Früchte und Gemüse unverarbeitet zu essen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jana Giger Redaktorin Service

Fruchtzucker klingt eigentlich harmlos. Schliesslich steckt er auch in Früchten, und die sind gesund. Doch ganz so einfach ist es nicht. Fruchtzucker (wissenschaftlich Fruktose genannt) ist kein «gesünderer» Zucker als Kristallzucker.

Während Glukose von sämtlichen Körperzellen als Energiequelle genutzt werden kann, muss Fruktose – egal, ob als Bestandteil von Haushaltszucker oder isoliert aus Früchten oder Honig – immer über die Leber verstoffwechselt werden. Das hat nicht nur auf die Leber selbst, sondern auch auf die ungünstigen Blutfette LDL einen negativen Einfluss.

Laut Experten kurbelt Fruktose die Fettproduktion etwa 15-mal mehr an als Glukose. Das heisst, in grossen Mengen kann Fruktose zu einer Fettleber führen. Weitere Folgen sind Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes Typ 2.

Gefahr kommt schleichend

Das Problem ist, dass eine Fettleber oft lange Zeit unbemerkt bleibt. Bisher gibt es keine Medikamente dagegen. Wenn Symptome wie Schmerzen oder eine Gelbfärbung der Haut auftreten, ist das Organ bereits schwer geschädigt. Unbehandelt kann eine Fettleber zu Leberzirrhose oder Leberkrebs führen. In der Schweiz ist etwa ein Viertel der Bevölkerung von einer Fettleber betroffen.

Die Gefahr geht vor allem von industriell zugesetzter Fruktose aus. Sie ist häufig in Form von Fruktose-Glukose-Sirup oder Maissirup in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten:

Softdrinks und Energydrinks

Sportdrinks, Eistees und aromatisierte Getränke wie Vitaminwasser

Fruchtjoghurts, Frühstücksflocken, Müesliriegel und Desserts

Fertigsaucen, Ketchup sowie Gebäck und Snacks

Smoothies und Säfte: eine Grauzone

Wie schon erwähnt, kommt Fruktose natürlicherweise in Früchten und Honig vor, und in geringeren Mengen auch in Gemüse. Im Vergleich zu Softdrinks, bei denen man reine Fruktose konsumiert, enthalten Gemüse und Früchte neben Vitaminen auch Ballaststoffe. Diese wirken wie eine Art Schutzmantel für den Stoffwechsel.

Leber-Experten empfehlen deshalb, Gemüse und Früchte am besten unverarbeitet zu essen. Das bestätigt auch Annina Pauli, BSc Ernährungsberaterin vom Ernährungszentrum Zürich: «Wenn man Smoothies oder Fruchtsäfte trinkt, fällt die mechanische Verarbeitung im Mund weg. Nährstoffe und Zucker gelangen viel schneller in den Dünndarm und von dort direkt in die Leber.»

Ausserdem neige man dazu, mit einem Smoothie die natürlichen Sättigungssignale zu überlisten. «Niemand würde zwei Bananen, eine Mango, einen Apfel und eine Handvoll Beeren am Stück essen», sagt Pauli. «Als Smoothie ist das in zwei Minuten getrunken.» Man konsumiert tendenziell also mehr, als man eigentlich bräuchte.

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Protein bremst die Zucker-Welle

Trotzdem gehe es nicht darum, Smoothies zu verteufeln, sagt die Expertin. «Es kommt immer auf die individuelle Situation und Lebensumstände an.» Wer zum Frühstück normalerweise eine Schüssel gezuckerte Cornflakes isst, tut seinem Körper mit einem selbst gemachten Smoothie etwas deutlich Besseres.

Wer jedoch die Wahl hat zwischen einem Smoothie und Overnight Oats, die man mit einem frisch geschnittenen Apfel und Beeren garniert, sollte zu den Haferflocken greifen. «Sie liefern komplexe Kohlenhydrate, und die Früchte müssen gekaut werden, was den Blutzucker stabil hält», sagt Pauli.

Ein Tipp für Smoothie-Liebhaber: Man kann die Fruktose-Welle im Smoothie bremsen, indem man Fett oder Protein in Form von Nussmus oder griechischem Joghurt hinzufügt. Auch ballaststoffreiches Gemüse wie Spinat eignet sich gut als Ergänzung.