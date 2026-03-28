Fettleber-Schock für TV-Star Evelyn Burdecki (37)

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Evelyn Burdecki (37) hat eine Fettleber-Diagnose und Zucker-Verbot

Ärzte warnen vor drastischer Verschlechterung ohne Ernährungsumstellung

Sechswöchiges Zuckerverbot nach Diagnose und frühzeitigem Fettleber-Stadium verordnet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Reality-Star Evelyn Burdecki (37) muss ihre Ernährung komplett umstellen. Wie sie auf Instagram schildert, hat sie eine Fettleber-Diagnose erhalten. Ihre Ärzte haben ihr ein sechswöchiges Zuckerverbot verordnet. Für die bekennende Naschkatze ein schwerer Schlag.

«Als die das ausgesprochen haben, wurde mir direkt schwindelig, mir wurde schlecht. Ich wollte heulen», sagt Burdecki über den Moment der Diagnose. Die Ursache? Neben ihrer Vorliebe für Süsses spielt auch die Genetik eine Rolle, erklärt die TV-Persönlichkeit: «Das hat auch was mit der Genetik zu tun. Ich habe halt Pech.»

Zustand könnte sich drastisch verschlechtern

Noch sei ihre Fettleber in einem frühen Stadium, doch die Ärzte warnten sie eindringlich: Ohne Ernährungsumstellung könne sich ihr Zustand drastisch verschlechtern. Für Burdecki bedeutet das eine radikale Veränderung. «Das ist eine Sucht», kommentiert sie ihre Beziehung zu Zucker. Noch im Dezember 2025 hatte sie gegenüber «Bild» erklärt, dass sie durch Stress Gewicht verloren habe und mit Schokolade zunehmen wollte. «Jetzt muss ich wieder viel Schokolade essen, damit die fehlenden Kilos bald wieder draufkommen!», lautete ihr Plan damals.

Die aktuellen Entwicklungen machen diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Der Verzicht auf Zucker fällt ihr schwer, doch für Burdecki steht ihre Gesundheit an erster Stelle. «Wenn ich so weitermache wie bisher, kann es wirklich schlimm werden», gaben die Ärzte zu bedenken.

Was ist eine Fettleber?

Zur Erklärung: Eine Fettleber ist eine Erkrankung, bei der sich zu viel Fett in der Leber einlagert. Sie entsteht häufig durch Zucker, Alkohol, ungesunde Ernährung oder Übergewicht und verursacht anfangs oft keine Beschwerden. In vielen Fällen kann sie sich jedoch wieder zurückbilden, wenn der Lebensstil entsprechend angepasst wird.