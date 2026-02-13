Evelyn Burdecki sorgt am Wiener Opernball für Lacher: In einer prachtvollen Federrobe stolpert sie beim Treppensteigen – und landet auf der Nase. Ihr Instagram-Video begeistert die Fans.

Darum gehts Evelyn Burdecki stürzt glamourös am Opernball in Wien am 12. Februar

Ihr Instagram-Video des Sturzes begeistert Fans mit Selbstironie und Humor

Über 3000 Likes und 160'000 Aufrufe innerhalb einer Stunde gesammelt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

War Evelyn Burdecki (36) der heimliche Star am Wiener Opernball? Die deutsche Reality-TV-Teilnehmerin stolperte in ihrer glamourösen Robe von Designer Nicolas Dudek die Treppe hoch und landete auf dem Gesicht. Der Sturz, den sie selbstironisch auf Instagram teilte, begeistert ihre Fans auf Social Media.

Der Opernball, der am 12. Februar 2026 in Wien stattfand, ist einer der gesellschaftlichen Höhepunkte in der österreichischen Hauptstadt. Zwischen internationalen Stars wie Sharon Stone (67) und Fran Drescher (68) glänzte Burdecki in einem schwarzen Federkleid mit langer Schleppe und funkelnden Pailletten. Doch statt nur durch ihr auffälliges Outfit aufzufallen, sorgte Burdecki vor allem mit ihrem Missgeschick für Gesprächsstoff. Während sie versuchte, stilvoll die Treppe hinaufzuschreiten, verlor sie das Gleichgewicht, stürzte und liess sogar ihre Handtasche fallen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Dachte, ich hätte das im Griff»

Das Video des Fauxpas, das sie selbst auf Instagram veröffentlichte, wurde schnell zum Hit. Burdecki kommentierte den Beitrag humorvoll: «Fünf Meter Eleganz in Perfektion. Eine Schleppe muss man tragen können. Und ich dachte wirklich, ich hätte das im Griff.» Ihre Fans feiern die Szene.

Ein Follower schreibt: «Herrlich sympathisch, so viel Selbstironie!» Ein anderer kommentierte: «Du bist toll – Krönchen richten und weiter.» Innerhalb einer Stunde sammelte der Clip über 3000 Likes und knapp 160'000 Aufrufe. Auch Burdeckis Kleid sorgt für Begeisterung. Kommentare wie «Traumfrau!» und «So schönes Kleid!» häuften sich unter ihrem Post.