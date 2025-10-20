Der geheime Samenspende-Pakt von Evelyne Burdecki

Evelyne Burdecki ist Single. Aber obwohl sie die grosse Liebe noch nicht gefunden hat, möchte sie ihren Kinderwunsch nicht begraben. Darum hat sie mit ihrem besten Freund einen Plan ausgeheckt, damit sie jederzeit Mami werden könnte.

«Ich wäre todunglücklich, wenn ich das nicht irgendwann noch schaffe», sagt Evelyne Burdecki (37) in einem Interview mit RTL. Wovon sie spricht? Von ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Zu gerne hätte der Reality-Star ein Baby. Nicht nur für sich, wie sie sagt. «Ich habe keinen gesellschaftlichen Druck mehr, aber ich würde meiner Mama so gerne noch ein Enkelkind schenken, solange sie lebt! Sie ist nun auch schon fast 80, aber Gott sei Dank total fit.» Evelyne Burdecki und ihre Mutter haben eine enge Beziehung, sie wohnen sogar zusammen in einer Wohnung in Düsseldorf.

Um ihren Kinderwunsch als Single nicht aufschieben zu müssen, traf Burdecki eine wichtige Entscheidung für die Zukunft: Sie liess ihre Eizellen einfrieren. Jetzt fehlt für das Wunschbaby nur Sperma – aber auch dafür hat sie eine Lösung parat. «Wenn ich meinen Traummann nicht rechtzeitig finde, dann will ich ein Kind mit meinem besten Freund zeugen», verrät sie RTL.

Das Kind soll ohne Sex gezeugt werden

Der besagte Freund heisst Benjamin und ist seit Kindertagen mit Evelyne Burdecki befreundet. «Benjamin und ich kennen uns, seit ich zwölf bin, er hat auch einen grossen Kinderwunsch, und wir haben uns fest versprochen, dass wir beide dann ein Kind zusammen bekommen», sagt sie.

Das Kinderzeugen soll ganz ohne Körperkontakt oder gar Sex vonstattengehen. «Er würde mir dann seinen Samen spenden, wir setzen mir die befruchtete Eizelle ein – und im besten Fall ziehen wir das Kind dann zusammen auf», erklärt Burdecki. Mehr Informationen oder ein Foto von ihrem besten Freund – und vielleicht bald Kindsvater Benjamin – teilt Evelyne Burdecki nicht. Das spart sie sich für ihre Reality-Doku «Being Burdecki» (ab 21. Oktober 2025 auf Sky) auf.

Amber Heard (39)

Im Mai 2025 machte die Ex von Johnny Depp (62) publik, dass sie Mutter von Zwillingen geworden ist. Das Mädchen heisst Agnes, der Bub Ocean und sie vervollständigen die «Heard Gang», wie der Hollywood-Star auf Instagram schreibt. Zu dieser gehört nebst der bisexuellen Schauspielerin noch die vierjährige Oonagh. Vermutlich sind alle drei Kinder per Leihmutter zur Welt gekommen. Einen zweiten Elternteil gabs von Anfang an nicht.

Naomi Campbell (54)

Das Topmodel sagte bereits 2017 zum «Evening Standard»: «Ich denke die ganze Zeit über Kinder nach. Aber mit dem, was medizinisch heute möglich ist, denke ich, kann ich es irgendwann dann tun, wenn ich will.» Den Worten folgten im Mai 2021 Taten, als sie mit 51 Mutter einer Tochter wurde, zwei Jahre später folgte ein Sohn. Campbell hat die Leihmutterschaft zwar nie bestätigt, aber gegenüber der britischen «Vogue» erwähnt, dass ihre Tochter nicht adoptiert sei.

Charlize Theron (50)

Auch die Oscar-Preisträgerin entschied sich von Anfang an für ein Leben als Single-Mama, erfüllte sich ihren Kinderwunsch aber per Adoption: 2012 adoptierte sie Jackson, 2015 Tochter August. Ein Partner fehle ihr nicht, sagte sie 2020 in einem Interview mit Blick: «Ich habe meine Kinder. Und ich habe auch meine Mutter um mich herum. Das ist alles, was ich momentan brauche.»

Meg Ryan (63)

In einem Interview mit der «Times» erzählte die Schauspielerin, sie habe bereits in ihrer Ehe mit Dennis Quaid (70) – aus der Sohn Jack (32) stammt – über Adoption nachgedacht. Nach der Trennung von Quaid setzte sie diesen Wunsch alleine um. Über ihre mittlerweile 20-jährige Tochter Daisy sagt sie: «Wir waren füreinander bestimmt.»