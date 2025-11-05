Evelyn Burdecki macht keinen Hehl daraus, dass ihr beim Dating auch Missgeschickte passiert sind. Blick zeigt dir weitere Promi-Storys – klar ist: auch sie kochen nur mit Wasser.

Viele haben eine Dating-Story, bei der sich aus lauter Scham die Armhaare aufstellen, wenn man sich daran erinnert. Bei Evelyn Burdecki (37) handelt es sich um eine besonders peinliche – respektive besonders geruchs- und geräuschintensive.

Im RTL-Interview packt der TV-Star aus: Viertes Date, Hotelzimmer, alles läuft glatt. Ihr Date verabschiedet sich und die Tür fällt ins Schloss – zumindest glaubte sie das. «Endlich allein», denkt sich Evelyn und steuert die Toilette an. «Hab richtig gasgegeben und alles vollgefurzt», erzählt sie freiheraus. Als sie aber aus dem Badezimmer rauskommt, steht ihr Date noch im Gang und wartet. Vermutlich hat er nicht nur gehört, sondern auch gerochen, was da gerade abging. Heute kann Burdecki darüber lachen, aber in dem Moment war die Situation bestimmt alles andere als lustig für sie.

Diese Stars erzählen ebenfalls, welche peinlichen Dates ihnen bis heute geblieben sind.

Abend auf der Toilette

Während es bei den meisten Dates die falschen Worte sind, die für peinliche Momente sorgen, war es bei Amy Schumer (44) das Essen. In der «Ellen DeGeneres Show» erzählte sie einst: Beim ersten Date mit Ben Hanisch (38) sei eigentlich alles super gelaufen, bis sie im Hotelzimmer plötzlich ein unwohles Gefühl im Magen spürte – sie hatte sich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Die Schauspielerin dachte sich, dass das wohl das letzte Date werden würde und versuchte ihn aus dem Badezimmer heraus loszuwerden. «Es war so toll, dich kennengelernt zu haben. Ich wünsche dir alles Gute!», schrie sie immer wieder durch die Badezimmertür. Aber Hanisch blieb. Und das nicht nur für den Abend, sondern für ganze zwei Jahre.

So viel Geld für «nichts»

Manchmal sagt einem das Bauchgefühl schon vorher Bescheid – aber man höre einfach nicht hin, sagt Laura Oswald (43) im Interview mit «Bunte». Sie erzählt von einem Date, für das sie in eine andere Stadt reiste und damals 600 Mark (heute 306 Euro) hinblätterte. Unterbewusst hatte sie schon ein mieses Gefühl, aber sie fuhr trotzdem los. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Was genau schiefging, verrät Oswald zwar nicht, aber ihr Fazit sitzt: «Es war die grösste Enttäuschung meines Lebens.»

Achselschweiss bis zur Hüfte

Disney-Star Dylan Sprouse (33) hat ein Problem, das fast jeder kennt – aber bei ihm läuft es wortwörtlich aus dem Ruder. Im Interview mit «Elle» gesteht er: Nervosität lässt ihn schwitzen. Und zwar nicht nur ein bisschen. Bei einem Date sei es so schlimm gewesen, dass sein Achselschweiss bis runter zur Hüfte lief. Das wäre vielleicht bei einem schwarzen Shirt noch irgendwie zu vertuschen gewesen, aber er trug ausgerechnet ein helles, das jeden Tropfen sichtbar machte. Sprouse gesteht, dass ihm das öfter passiert sei.