Sind Speisereste erst einmal in die Pfanne eingebrannt, lassen sie sich nur schwer entfernen. Teure Reinigungsmittel und kräftiges Schrubben müssen aber nicht sein. Ein simpler Haushaltstrick mit nur zwei natürlichen Inhaltsstoffen bringt deine Töpfe wieder zum Glänzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Salz und Zitrone reinigen Pfannen in wenigen Minuten effektiv

Die Kombination entfernt eingebrannte Rückstände ohne chemische Reinigungsmittel

Drei Minuten Einwirkzeit, besonders geeignet für Edelstahl-Pfannen

Wiebke Köhne

Wenn sich das Geschirr nach dem Kochen in der Küche getürmt hat und der Abwasch ansteht, bleiben Pfannen häufig als Letztes übrig. Während Teller, Gläser und Besteck schnell in der Spülmaschine verschwinden, bedeuten hartnäckig eingebrannte Speisereste im Kochtopf einen deutlichen Mehraufwand. Mit einer Mischung aus Salz und Zitrone bringst du jedoch fast jeden Topf in kürzester Zeit wieder zum Strahlen.

Die Rückstände sind deshalb so schwer zu entfernen, weil sie sich durch die Erhitzung an der Oberfläche der Pfanne verfestigten. Bei jedem Gebrauch wird die Schicht härter. Die beiden Haushaltsmittel wirken dem auf unterschiedliche Weise entgegen. Zum einen werden die Salzkörner als natürliches Scheuermittel genutzt, um gröbere Rückstände abzulösen. Zum anderen hilft die Säure in der Zitrone dabei, tiefere Ablagerungen aufzuweichen. In Kombination verwendet, bieten sie eine solide Alternative zu chemischen Reinigungsmitteln.

Die Reinigungsmethode dauert nur wenige Minuten

Die Anwendung des Tricks erfolgt in wenigen Schritten und dauert nur ein paar Minuten. Achte jedoch darauf, dass die zu reinigende Pfanne im Voraus vollständig abgekühlt und trocken ist.

Streue etwas grobkörniges Salz über den Pfannenboden und reibe es mit der Innenseite einer halbierten Zitrone ein.

Sobald sich die Inhaltsstoffe zu einer Paste vermischt haben, kannst du stärker betroffene Stellen damit in kreisenden Bewegungen während etwa drei Minuten reinigen.

Im Anschluss sollte die Pfanne gründlich mit warmem Wasser abgespült werden.

Bleiben dennoch Ablagerungen übrig, kann der Vorgang wiederholt werden.

Bei Pfannen aus Gusseisen sollte man aufpassen

Trotz der natürlichen Inhaltsstoffe ist bei bestimmten Pfannen Vorsicht geboten. Insbesondere bei Gusseisen kann es passieren, dass die empfindliche Oberfläche zerkratzt wird. Auch kann die Zitronensäure in manchen Fällen Metalle oder Schutzbeschichtungen angreifen. Speziell dann, wenn man die Säure zu lange einwirken lässt. Am besten eignet sich die Reinigungsmethode für Kochtöpfe aus Edelstahl. Im Zweifel sollte man immer auf die Empfehlungen des Herstellers achten.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.