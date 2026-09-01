Ein Moment der Unachtsamkeit, und schon hat das Frühstück Spuren hinterlassen. Fettflecken auf Buchseiten sind zwar ärgerlich, aber kein Grund, das gute Stück gleich abzuschreiben – mit den richtigen Tricks lassen sie sich oft deutlich mildern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fettflecken auf Buchseiten lassen sich mit einfachen Hausmitteln entfernen

Pulver wie Natron saugt Fett auf, Wärme hilft bei hartnäckigen Flecken

Lederpflege statt Hausmittel bei Ledereinbänden, Lösungsmittel vermeiden

Valeska Jansen

Ein Moment der Unachtsamkeit, und schon hat das Frühstück Spuren hinterlassen. Fettflecken auf Buchseiten sind zwar ärgerlich, aber kein Grund, das gute Stück gleich abzuschreiben – mit den richtigen Tricks lassen sie sich oft deutlich mildern.

Wichtig ist vor allem, schnell zu handeln:

Tupft frische Flecken sofort vorsichtig mit Küchenpapier ab, ohne dabei zu reiben, sonst arbeitet sich das Fett nur tiefer ins Papier.

Im nächsten Schritt geht es darum, das Fett zu binden, statt es weiter zu verteilen. Gebt dafür etwas Maisstärke, Babypuder oder Natron auf den Fleck und lasst es mehrere Stunden einwirken, damit das Fett aufgesogen wird. Danach lässt sich das Pulver einfach vorsichtig abbürsten.

Wenn der Fleck danach noch sichtbar ist, könnt ihr mit etwas Wärme nachhelfen: Legt Löschpapier oder Küchenpapier auf die Stelle und geht mit einem Bügeleisen auf niedriger Stufe kurz darüber. Das Papier nimmt das gelöste Fett zusätzlich auf.

Etwas mehr Vorsicht ist bei den Einbänden gefragt:

Glatte Cover reinigt ihr am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und etwas mildem Spülmittel.

Bei Ledereinbänden solltet ihr ausschliesslich auf spezielle Lederpflege zurückgreifen, aggressive Hausmittel haben hier nichts zu suchen.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Und ein paar Dinge solltet ihr grundsätzlich vermeiden:

Verzichtet auf Lösungsmittel wie Benzin oder Terpentin, legt keine nassen Tücher direkt auf Papierseiten und reibt nicht zu stark – sonst wird aus dem kleinen Fettfleck schnell ein grösseres Problem.