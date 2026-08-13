Wenn Gläser trüb aus der Spülmaschine kommen und auf den Tellern noch Essensreste übrigbleiben, liegt das meist an verstopften Wasserdrüsen. Mit einem simplen Trick lässt sich das Problem ganz einfach selbst beheben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Geschirrspüler oft wegen verstopfter Düsen ineffektiv, nicht wegen schlechter Spültabs

Mit Zahnstocher und Essig Düsen reinigen, ohne Kunststoffteile zu beschädigen

15 Minuten Einweichen der Regner entfernt Kalk, sorgt für bessere Reinigung

Wiebke Köhne

Vielen ist die Situation bekannt: Der Geschirrspüler ist fertig und beim Ausräumen stellt man genervt fest, dass das Geschirr noch nicht sauber ist. Der erste Instinkt ist vielleicht in den nächsten Laden zu rennen und ein neues Reinigungsmittel zu kaufen. Allerdings liegt der Fehler häufig nicht am Tab, sondern an den Wasserdüsen der Spülmaschine. Diese können durch Essensreste und Reinigungsrückstände mit der Zeit verstopfen. Ein Hinweis dafür gibt auch trübes Wasser, das nach dem Waschgang am Boden der Spülmaschine zurückbleibt.

Die gute Neuigkeit ist, dass zur Behebung nicht extra jemand aufgeboten werden muss. Mit einem einfachen Zahnstocher kannst du die Verstopfungen in Rekordzeit selbst beseitigen. Dazu muss bei älteren Spülmaschinen vorerst der untere Besteckkorb herausgenommen werden. Als Nächstes kann man den oberen und unteren Regner entfernen, um diese anschliessend zu reinigen.

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Bei Kunststoff ist Murksen verboten

Während der untere Regner meist durch vorsichtiges Drehen oder Hochziehen entfernt werden kann, ist der obere Regner oftmals mit einer Mutter am Korb befestigt. Diese kann ganz einfach abgeschraubt werden. Murksen ist in jedem Fall keine gute Idee: Wenn Kunststoffteile abspringen, kann man die Regner später nicht mehr zurück in die Maschine setzen und muss im schlimmsten Fall Ersatzteile bestellen.

Wenn beide Sprüharme entfernt wurden, kann man mit dem Zahnstocher die einzelnen kleinen Löcher vorsichtig entstopfen. Dabei sollte vermieden werden, dass der Zahnstocher abbricht und die Drüsen zusätzlich verstopft. Auch lohnt es sich, die Regner während 15 Minuten in warmem Wasser einweichen zu lassen. Gibt man noch etwas Essig oder Zitronensäure hinzu, werden auch hartnäckige Kalkablagerungen entfernt.

Wer die Einwirkzeit perfekt nutzen will, reinigt gleich noch den Filter am Boden der Spülmaschine. Wenn alles sauber ist und die Regner wieder eingesetzt wurden, kann man für das optimale Ergebnis noch einen leeren Waschgang bei hoher Temperatur durchführen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf zena.blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.



