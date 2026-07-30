Unangenehmer Kühlschrankgeruch? Ein einfacher Trick schafft Abhilfe: Ein Lorbeerblatt überdeckt dank ätherischer Öle intensive Gerüche. Der kostengünstige Lufterfrischer wirkt bereits innerhalb einer Stunde, und das Resultat sollte mehrere Tage halten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Lorbeerblatt im Kühlschrank neutralisiert Gerüche wie Fisch oder Knoblauch

Ätherische Öle wie Eukalyptol überdecken Gerüche, ersetzen jedoch keine Reinigung

Nach einer Stunde entfernen, da Aroma sonst auf Lebensmittel übergeht

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Ein unangenehmer Geruch im Kühlschrank ist eines der häufigsten Probleme im Haushalt. Insbesondere im Sommer, wenn die Lebensmittel schneller verderben. Mit einem einfachen Trick lässt sich das jedoch innerhalb kürzester Zeit verhindern. Schon ein Lorbeerblatt soll für einen frischen Duft im Kühlschrank sorgen.

Die Ursache dafür liegt in den ätherischen Ölen, die in den Blättern enthalten sind. Vor allem das Eukalyptol des Lorbeerblatts hilft bei der Überdeckung von intensiven Gerüchen wie Fisch, Knoblauch oder Zwiebeln. Allerdings nur eine begrenzte Zeit lang, da der Duft nicht absorbiert wird.

Der Trick ersetzt keine gründliche Reinigung

Für den Trick genügt es, ein trockenes Lorbeerblatt auf das oberste Fach des Kühlschranks zu legen. Nach etwa einer Stunde sollte man es wieder herausnehmen. Ansonsten kann sein Aroma sich auf andere Lebensmittel, vor allem auf Milchprodukte, übertragen.

Lorbeerblätter können jedoch keine regelmässige Reinigung ersetzen. Befinden sich im Kühlschrank verschüttete oder bereits verdorbene Lebensmittel, kann kein natürlicher Lufterfrischer das Problem lösen. Für die beste Wirkung sollten die Regale daher zuvor mit einer Mischung aus Wasser und Essig gereinigt werden.

Die Frische sollte bei korrekter Durchführung mehrere Tage anhalten

Kehrt der unangenehme Duft bereits nach einem oder zwei Tagen zurück, sollte man den Kühlschrank erneut kontrollieren. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit liegt es dann daran, dass ein verdorbenes Lebensmittel übersehen wurde oder eine Stelle nicht ausreichend gesäubert wurde.

Lorbeerblätter werden in vielen Kulturen im Haushalt verwendet und finden auch ausserhalb der Küche Gebrauch. Als Raumerfrischer werden sie vor allem in kleinen Stoffsäckli geschätzt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.