Wirfst du Orangenschalen, wie die meisten Menschen, einfach weg? Schade um das Aroma! Mit diesen sieben Ideen zauberst du Neues daraus. Von Tee bis Reinigungsmittel - diese Tipps machen aus Abfall echte Schätze.

Darum gehts Zitrusschalen haben viele Verwendungsmöglichkeiten in Küche und Haushalt

Getrocknete Schalen eignen sich für Gebäck, Salatsaucen und Tee

Aus 4 Bio-Orangen lassen sich selbstgemachte Schoko-Orangenstäbchen herstellen

Susanne Wagner Journalistin

Winterzeit ist Orangen- und Mandarinenzeit. Manche Leute machen sich einen Spass daraus, Orangenschalen an einem Stück zu schälen. Weggeworfen werden sie dann aber doch. Eigentlich schade, denn in den Schalen steckt viel Gutes. Wertvolle Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und ätherische Öle haben Besseres verdient, als im Kehricht oder in der Biotonne zu landen.

Für die übriggebliebenen Orangen-, Mandarinen- und Zitronenschalen gibt es in Küche und Haushalt erstaunlich viele Verwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel gibt schon ein hauchdünn abgehobeltes und fein zerschnittenes Stück Zitronenschale jedem Gericht einen besonderen Frischekick. Die einzige Bedingung dabei ist: Nur Früchte in Bioqualität verwerten.

1 Getrocknete Orangen- und Zitronenschalen

Der Abrieb von Zitrusfrüchten in getrockneter Form eignet sich, um Gebäck oder Salatsaucen einen Hauch von Zitronen- oder Orangenaroma zu verleihen. Dazu die Frucht (vor der Verwendung des Fruchtfleisches) mit warmem Wasser spülen und die Schale mit einer feinen Raffel abreiben. Oder mit einem scharfen Messer hauchdünn abhobeln und zerkleinern. Wer es nicht gerne bitter mag, schneidet den grössten Teil der weissen Zwischenhaut weg. Die zerkleinerten Schalen ein paar Tage lang ausgebreitet trocknen lassen und sie in einer luftdichten Verpackung aufbewahren.

2 Orangen- oder Zitronenzucker

Die Schalen und damit das Aroma von Zitrusfrüchten lassen sich auch mit Hilfe von Zucker konservieren: Dazu in ein sauberes Schraubglas abwechslungsweise eine dünne Schicht Zucker und eine Schicht Orangen- oder Zitronenabrieb geben und mit Zucker abschliessen. Nach ein paar Tagen sind die Raspel trocken und der Zucker hat das fruchtige Aroma übernommen. Zitronenzucker eignet sich, wenn man beim Backen oder Kochen gerade keine Zitrone im Haus hat.

3 Mandarinenschalentee

Mandarinen- oder Orangenschalen ergeben aufgegossen mit heissem Wasser einen fruchtigen Tee. Dazu eignen sich bereits getrocknete oder frische Schalen. Rund zehn Minuten ziehen lassen und geniessen. Mit getrockneten Zitrusfrüchteschalen lassen sich auch auf einfache Weise gekaufte Teesorten wie etwa Schwarz- oder Pfefferminztee aromatisieren.

4 Zitronen-Chili-Öl

Eine perfekte Kombination aus sauer, fruchtig und scharf ergibt dieses Zitronen-Chili-Öl, das ganz einfach selbst herzustellen ist. Die Schale einer Zitrone dünn abschälen, drei rote Chilischoten entkernen und in eine saubere Flasche geben, mit Olivenöl auffüllen und mindestens eine Woche ziehen lassen. Es funktioniert auch mit Orangenschalen. Das Öl eignet sich gut als Mitbringsel!

5 Schoko-Orangenstäbchen

Die Süssigkeit lässt sich leicht selber herstellen: Orangenschalen von vier ungespritzten Bio-Orangen in 2-Millimeter-Streifen schneiden, zweimal im zuerst kalten Wasser aufkochen, um die Bitterstoffe zu entziehen, und Wasser weggiessen. Dann die Streifen in einem Zuckersirup aus 350 Gramm Zucker und 150 Milliliter Wasser eine Stunde sanft köcheln lassen, vorsichtig herausheben, voneinander trennen und 3 bis 4 Stunden lang trocknen lassen. Anschliessend zur Hälfte in geschmolzene Schokolade tauchen.

6 Fruchtiger Allzweckreiniger

Aus Essig und Orangen- oder Zitronenschalen lässt sich ein nachhaltiges Reinigungsmittel für Küche und Bad herstellen: Die Schalen in ein verschliessbares Glas geben, mit unverdünntem Tafelessig auffüllen und mindestens zwei Wochen an einem dunklen Ort ziehen lassen. Die Flüssigkeit danach absieben und in eine leere, saubere Sprühflasche (im Handel erhältlich) abfüllen.

7 Raumduft aus Zitrusfrüchten

Das frische Aroma von Mandarinen-, Orangen- und Zitronenschalen eignet sich hervorragend als Geruchsneutralisierer: Ein paar Schalen in einem Topf mit etwas Wasser aufkochen uns etwas köcheln lassen. Aus den Schalen lassen sich zudem kostenlose und nachhaltige Alternativen zu gekauften Raumsprays herstellen: Dafür die Schalen, zum Beispiel von 3 bis 5 Mandarinen, an einer feinen Raffel reiben, in ein kleines Glas geben, mit 30 Milliliter Alkohol (70%) vermischen, abdecken und 2 Tage ziehen lassen. Täglich umrühren. Abfiltern und in eine Sprühflasche füllen. Auch getrocknete geriebene Zitrusschalen, in Gläsern aufgestellt, sorgen für einen winterlichen Duft in der Wohnung. Selbst gegen Motten im Kleiderschrank sollen sie wirken – einen Versuch ist es wert.