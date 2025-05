Das Kuchenrezept verlangt nach vier Eiern – im Kühlschrank lagern nur noch drei. Wer kennts nicht? Auch Erica Matile (68) fand sich als junge Frau in dieser Situation. Sie tat, womit sie heute ihr Geld verdient: Sie suchte nach einem Küchenhack, der das Problem löst.

Erica Matile ist als Designerin, Stylistin und Haushaltsexpertin international erfolgreich. Foto: zVg

«Meine Grossmutter riet mir, das fehlende Ei durch einen Esslöffel Apfelessig zu ersetzen.» Vom Ergebnis schwärmt sie heute noch: «Der Kuchen wurde weich und luftig. Den Essig hat man nicht geschmeckt.» Seither sammelt und teilt die Zürcher Designerin und Stylistin pragmatische Haushaltstipps und hat sich damit einen Namen gemacht.

Das ist neu in der überarbeiteten Sammlung

Gerade ist ihre dritte Tipps-Sammlung unter dem Buchtitel «Vom Fleck weg» erschienen. Dafür hat die Zürcherin den Inhalt der ersten zwei Bücher mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Zeitersparnis und Geldbewusstsein überarbeitet. «Es kamen viele neue Tipps dazu. Dafür mussten alte über die Klinge springen.»

Neu kommen keinerlei Giftstoffe mehr vor, versichert Matile. «Obwohl man früher Fenster mit Salmiak streifenfrei geputzt hat, würde ich das niemandem mehr empfehlen.» Stattdessen liegt der Fokus auf natürlichen Mitteln. Besonders freut sich die Buchautorin über neue Tipps aus dem Heilpflanzenbereich, die sie selbst getestet hat: «Eine Freundin hat mir davon erzählt, dass Hagebuttenpulver entzündungshemmend wirkt und bei Arthrose hilft. Ich nehme es selbst seit Februar täglich und merke eine deutliche Verbesserung.»

Ordnung ist keine Frage des Perfektionismus

Dass ein gepflegter Haushalt nicht teuer oder zeitraubend sein muss, ist für die Expertin längst klar. Ihre wichtigste Erkenntnis aus jahrzehntelangem Sammeln und Ausprobieren: «Wenn man kleine Dinge sofort erledigt, spart man sich viel Aufwand. Ich mache jeden Morgen das Bett, räume nach dem Essen gleich ab – und lasse nichts stehen. Sonst sammelt es sich an und gibt in der Masse viel mehr zu tun.» Ordnung, sagt sie, sei keine Frage des Perfektionismus, sondern der Gewohnheit.

Alte Hacks für moderne Zeiten Fettflecken auf der Kleidung? Üble Gerüche in der Wohnung? Weisse Zähne ohne Bleaching? Erica Matile hat mehr als 1000 Tipps, Tricks und Hacks für jede Lebenslage zusammengetragen. In ihrem neu erschienen Buch «Vom Fleck weg» verrät die Haushaltsexpertin, wie man sich das Leben, den Haushalt und den Alltag einfach macht.

Trotzdem ist in ihrem eigenen Haushalt nicht alles tipptopp. «Das Fensterputzen nehme ich oft erst in Angriff, wenn man im Frühjahr den Schmutz sieht. Und die Werkzeugsammlung im Keller müsste auch mal wieder geordnet werden», gibt sie zu. Trotzdem: Ihre Tipps nutzt sie auch selbst. «In unserer neu eingebauten Duschkabine roch es während Wochen immer wieder unangenehm aus dem Abfluss. Wir konnten es uns nicht erklären. Ich habe irgendwann einfach Backpulver mit Essig gemischt und reingekippt. Der Geruch verschwand sofort und kam nicht wieder.»

Erica Matiles Spartipps für den Alltag

Alle Tipps von Erica Matile haben eines gemeinsam: Sie sind sparsam auf verschiedenen Ebenen. Schonen sowohl Geldbeutel wie auch Zeit und Ressourcen.

Zeit sparen

Wäsche clever trennen: «Wer seine Wäsche direkt in mehreren Körben (Weiss, Bunt, Feinwäsche, Wolle) sammelt, spart sich später das Sortieren.»

Kühlschrank systematisch einräumen: «Milch in die Mitte, Fleisch nach unten, Gemüse ins Fach – so findet man schneller, was man sucht, und vermeidet Fehlkäufe.»

Feste Plätze schaffen: «Wie viel Zeit vergeudet man mit Suchen von kleinen Dingen im Haushalt? Die Lösung ist einfach: Jeder Gegenstand bekommt einen festen Platz. Kleinzeug sammelt man in beschrifteten Körben. Das Wegräumen an den dafür vorgesehenen Platz ist anfangs ungewohnt, wird jedoch nach 28 Tagen zur Routine.»

Ressourcen sparen

Putzmittel strecken: «Wasserlösliche Mittel wie Handseife oder Abwaschmittel lassen sich gut mit Wasser verdünnen – spart Geld, Verpackung und schont die Umwelt. Ich verdünne im Verhältnis 2:1»

Ziegelstein im Spülkasten: «Ein einfacher Trick, um pro Spülung bis zu einem Liter Wasser zu sparen: Etwas Platzraubendes in den Spülkasten stellen. So füllt sich nach jedem Spülen weniger Wasser auf.»

Batterien zweitverwerten: «Viele wissen das nicht: Fast leere Batterien aus grösseren Geräten funktionieren oft noch in kleineren – zum Beispiel in einem Wecker.»

Geld sparen

Seifen & Kerzen lagern: «Wer Seifen und Kerzen ein Jahr lagert, verlängert deren Haltbarkeit. Seifen legt man am besten eingepackt zur frischen Wäsche, dann duftet sie noch besser. Kerzen kann man auch tiefkühlen, wenn man kein Jahr warten mag. So werden sie tropffrei und brennen langsamer ab.»

Kochen mit Gas: «Eine kleine Flamme reicht meist aus. Wichtig ist, dass sie den Topfboden gerade so berührt, denn die grösste Hitze entwickelt sich an der Flammenspitze. Regelmässiges Reinigen der Brenner erhöht die Effizienz.»

Zitronen weiterverwenden: «Ausgepresste Zitronen eignen sich perfekt zur Reinigung – sie lösen Fett und Kalk und duften frisch. Einfach direkt die schmutzige Oberfläche damit abreiben.»