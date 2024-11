Inflation und niedrige Zinsen fordern eine kluge Planung des Ersparten. Diese sieben Tipps zu Einzahlungen in die Säule 3a, freiwilligen Pensionskasseneinzahlungen und Wertschrifteninvestitionen helfen beim Aufbau der Altersvorsorge und bieten Steuervorteile.

Tashi Gumbatshang, Vorsorgeexperte bei Raiffeisen Schweiz: «Ein Sparkonto schützt nicht vor der Inflation.» Foto: Daniel Ammann

1 Vorsorgen? Am besten gleich anfangen

Je früher du dich mit deiner Altersvorsorge auseinandersetzt, desto besser lassen sich wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Besonders für Frauen ist es essenziell, früh anzufangen, da sie oft durch Teilzeitarbeit oder Erwerbsunterbrechungen geringere Rentenansprüche haben. Ein früher Start bedeutet mehr Zeit, um auf eine solide Rente hinzuarbeiten und eventuelle Rentenlücken zu schliessen. Wer sich früh mit der Vorsorge beschäftigt, schafft zudem finanziellen Freiraum, der es erlaubt, kleinere Summen gezielt und effizient einzusetzen. So wird auch mit moderatem Budget die Grundlage für eine finanziell gesicherte Zukunft gelegt.

Dein kompakter Vorsorge-Guide für 30, 40 und 50 In den 30ern und jünger: Jetzt ist der Moment, eine Basis zu schaffen. Einzahlungen in die Säule 3a bringen erste Steuervorteile und lassen das Alterskapital langsam, aber stetig wachsen. In den 40ern: Ein späterer Start ermöglicht eine gezielte Steueroptimierung und den Aufbau von Alterskapital durch freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse (wenn vom Reglement möglich). In den 50ern: Noch nicht zu spät, um aktiv vorzusorgen! Mit der Säule 3a Steuern sparen und das Alterskapital stärken. Zudem können gezielte Pensionskasseneinkäufe kurz vor dem Ruhestand das Alterskapital noch einmal deutlich erhöhen – so lässt sich auch in den letzten Jahren viel erreichen. Für alle Altersklassen gilt der Ratschlag: Durch gezielte Investitionen in Wertschriften lässt sich das Alterskapital effektiv stärken. In den 30ern und jünger: Jetzt ist der Moment, eine Basis zu schaffen. Einzahlungen in die Säule 3a bringen erste Steuervorteile und lassen das Alterskapital langsam, aber stetig wachsen. In den 40ern: Ein späterer Start ermöglicht eine gezielte Steueroptimierung und den Aufbau von Alterskapital durch freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse (wenn vom Reglement möglich). In den 50ern: Noch nicht zu spät, um aktiv vorzusorgen! Mit der Säule 3a Steuern sparen und das Alterskapital stärken. Zudem können gezielte Pensionskasseneinkäufe kurz vor dem Ruhestand das Alterskapital noch einmal deutlich erhöhen – so lässt sich auch in den letzten Jahren viel erreichen. Für alle Altersklassen gilt der Ratschlag: Durch gezielte Investitionen in Wertschriften lässt sich das Alterskapital effektiv stärken.

2 Steuern sparen mit der Säule 3a

Die Säule 3a ist ein unkomplizierter, aber äusserst effektiver Weg, um langfristig Kapital aufzubauen und dabei die Steuerlast zu senken. Jeder Franken, den du in dieses Vorsorgeinstrument einzahlst, mindert dein steuerbares Einkommen und stärkt gleichzeitig dein Alterskapital. Das bringt dir nicht nur Sicherheit für den dritten Lebensabschnitt, sondern lässt dich auch schon jetzt profitieren. Weitere Infos gibt es im aktuellen Vorsorgeguide von Raiffeisen zum Thema «Steuern sparen».

3 Flexibilität der Säule 3a optimal nutzen

Ein zusätzlicher Vorteil ist die Flexibilität der Säule 3a: So kann das angesparte Kapital beispielsweise als Eigenkapital für einen Immobilienkauf genutzt werden, was sie zur perfekten Kombination von Vorsorge und Eigenheimplanung macht.

4 «Geld auf dem Konto verliert an Wert» – Expertentipp für echte Renditen

Ein reines Sparkonto reicht als Altersvorsorge meist nicht aus und kann langfristig sogar nachteilig sein. «Die Inflation und tiefe Zinsen lassen auf dem Konto liegendes Guthaben schleichend an Wert verlieren», erklärt Tashi Gumbatshang, Leiter Kompetenzztentrum Vermögens- und Vorsorgeberatung bei Raiffeisen Schweiz. Ein Sparkonto bietet zwar Sicherheit, doch angesichts der tiefen Zinsen und der Inflation wird die Kaufkraft gefährdet. Expertinnen und Experten empfehlen daher, einen Teil des Geldes in Wertschriften anzulegen, um den Wert langfristig zu sichern und zu steigern. Selbst kleine Beträge, die regelmässig in die Säule 3a investiert werden, entfalten durch den Zinseszinseffekt eine grosse Wirkung und können über die Jahre ein beeindruckendes Finanzpolster für den Ruhestand aufbauen.

5 Mit der Pensionskasse die Rentenlücke schliessen

Freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse sind eine wirkungsvolle Möglichkeit, deine Altersvorsorge gezielt zu stärken und gleichzeitig Steuervorteile zu nutzen. Neben der Säule 3a bietet auch die zweite Säule erhebliche Steuervorteile. Zusätzliche Pensionskasseneinzahlungen erhöhen dein Alterskapital und sichern deine finanzielle Zukunft.

6 Bezüge aufteilen, Steuern sparen

Eine grosse Einmalauszahlung aus der zweiten oder dritten Säule kann die Steuerlast erheblich steigern. Durch eine kluge Planung und die Verteilung grösserer Bezüge auf mehrere Jahre lässt sich die Progressionsfalle jedoch umgehen. So bleibt mehr von deinem hart erarbeiteten Kapital erhalten, das du dir gezielt für den Ruhestand angespart hast. Dieser Schritt erfordert etwas Weitsicht, zahlt sich aber langfristig aus: Weniger Steuern auf deine Vorsorgeleistungen zu zahlen bedeutet am Ende mehr finanzielle Sicherheit und Flexibilität für dich – genau das, was man sich für einen entspannten Ruhestand wünscht.

7 Mit einem Budget den Überblick behalten

Eine solide Altersvorsorge beginnt mit einer durchdachten Budgetplanung. Ein klarer Überblick über deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben zeigt dir, wo Sparpotenziale liegen, und hilft dir, diese gezielt zu nutzen. Schon kleine Beiträge, die regelmässig für die Vorsorge zurückgelegt werden, können durch den Zinseszinseffekt ein stabiles Polster für den Ruhestand aufbauen. Ein Budgetplan gibt dir die Kontrolle über deine finanzielle Zukunft, sorgt für Planungssicherheit und ermöglicht es dir, deine Altersvorsorge stets im Blick zu behalten. So kannst du das Beste aus deinen Ersparnissen herausholen und mit Zuversicht in die Zukunft blicken.

Stell dir vor, du beginnst heute mit einem klaren Plan für deine Altersvorsorge – dein zukünftiges Ich wird es dir danken.