Garten ist nicht gleich Garten: Wer Gemüse anpflanzt und Blumen aussät, tut dies aus unterschiedlichsten Motivationen. Wir beschreiben unterschiedliche Garten-Typen in sechs Teilen.

Das sagt dein Garten über dich aus

Das sagt dein Garten über dich aus

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft - Ein Garten gestaltet sich ganz nach der Grundmotivation seines Besitzers - Ein Garten kann sehr viele verschiedene Funktionen übernehmen - Es gibt 6 verschiedene Gartentypen, die wir euch hier vorstellen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Karen Schärer Teamlead Gesellschaft

Die Temperaturen steigen wieder, wir alle sehnen uns nach dem Frühling und strömen in die Gärtnereien, um uns für die Pflanzsaison zu rüsten, sei es im Garten oder auf dem Balkon.

Allerdings: Garten ist nicht gleich Garten. Und die Motivation zum Gärtnern unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Man könnte behaupten: Am Garten lässt sich viel über den Menschen dahinter ablesen. Eine Typologie in sechs Teilen.

1 Biogarten

Jede Schnecke hat eine Daseinsberechtigung.

Wer einen Biogarten hat, ist tolerant. Mit Sicherheit zumindest mit Blick auf die Natur. Jedes Insekt, jedes Unkraut, jede Schnecke hat seine Daseinsberechtigung. Im Biogarten sollen die Mechanismen der Natur greifen, ohne Einsatz von chemischem Dünger oder irgendwelchen Pestiziden.

Biogärtnerinnen und -gärtner schaffen ein Refugium für sich selbst sowie einen Lebensraum für die heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Lange galt Gartenarbeit als spiessiges Hobby. Der heutige Zeitgeist der Nachhaltigkeit und die ökologische Herangehensweise im Biogarten machen das Gärtnern aber zur schicken Beschäftigung. Wer biogärtnert, sieht sich selbst als etwas wild und unkonventionell und spiegelt dies in seinem Garten. Unperfekt ist hier perfekt; das Wilde gilt als schön.

2 Schottergarten

Natur ist zum Zähmen da.



Wer einen Schottergarten hat, sieht sich als Kontrollinstanz der Natur: Vor dem Haus liegt grauer Schotter über einem Vlies, das Unkraut von unten verhindern soll, drumherum fährt der Roboter auf der Grünfläche mit akkuraten Rasenkanten. Hier soll nichts kreuchen und fleuchen, nichts Unvorgesehenes passieren.

Die Bepflanzung soll möglichst wenig schmutzen; die Hecke wirft weder Laub, Blüten noch Beeren ab. «Der Mensch definiert die Grenze für die Natur; darüber hinaus wird nicht gewachsen», sagt eine Expertin dazu. In dieser Art von Garten zählen Mähroboter, Loungemöbel und kunstvolle Illumination oft mehr als die Pflanzen selbst. Und all diese Statussymbole sollen wirken – auch und gerade bei Besuchern.

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz? Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme

3 Urbaner Garten

Alles ist ein Garten.



Urbane Gärtnerinnen und Gärtner gehören nicht zu den Privilegierten, die städtisch leben und trotzdem von eigener Grünfläche umgeben sind. Aus Sehnsucht nach Land und Natur machen sie aber den kleinsten (Wohn-)Raum zum Garten.

Wer sich in der Küche auf den Holzhocker niederlässt, sitzt auf Hunderten von Würmern: Der Hocker ist ein Kompost, in ihm drin machen die Würmer aus Küchenabfällen hochwertigen Humus für die Tomaten, Erdbeeren, Kartoffeln und Kräuter, die die urbane Gärtnerin angepflanzt hat, gerne auch in mehreren Etagen. Ob Fensterbrett, Balkon, Hinterhof, Garagendach oder Einfahrt – hier wird angepflanzt, was das Zeug hält.

Besonders ergiebig ist die trendy Variante des «Square Gardening». Beim Quadrat-Gärtnern wird in kleinteiliger Mischkultur angepflanzt.

Die reichen Erträge und ungewöhnlichen Bepflanzungsorte erinnern fast an die «Anbauschlacht» im Zweiten Weltkrieg, als die Bevölkerung ab 1940 aufgerufen war, sich mit Gartengeräten zu bewaffnen, um die Lebensmittelsicherheit im Land zu erhöhen. Damals wurden sogar auf dem Platz vor dem Zürcher Opernhaus und vor dem Bundeshaus in Bern Kartoffeln geerntet.

4 Bauerngarten

Der schönste Dreiklang kommt aus der Natur.



Der Bauerngarten war einst unentbehrlich für die Selbstversorgung der Bauernfamilie. Heute ist der arbeitsintensive Garten selbst für die Bäuerin mehr zu einem Hobby geworden, hat aber eine wachsende Fangemeinde ausserhalb des bäuerlichen Milieus. So finden sich Anleitungen zuhauf, wie ein Bauerngarten anzulegen und zu bepflanzen ist.

Traditionell dürfen nur Blumen bleiben, die keine Pflege benötigen, oder solche, die nicht nur schön, sondern auch nützlich sind. «Für alles andere hatte eine Bäuerin keine Zeit».

Wichtige Elemente im Bauerngarten sind eine umzäunte Fläche, eine klare Ordnungsstruktur, durch Weglein abgetrennte Bepflanzungszonen – so liefert der Garten den schönsten Dreiklang, nämlich Gemüse, Heil- und Gewürzkräuter für die Selbstversorgung, sowie Blumen für den floralen Schmuck des Zuhauses.

5 Guerilla-Garten

Eine grünere Stadt ist lebenswerter.



Ihr Lebensraum ist die Stadt, und sie bewegen sich in ihr mit wachsamem Blick. Hier entdeckt der Guerilla-Gärtner eine Baumscheibe, aus der weder Mohn noch Malven spriessen, dort die Guerilla-Gärtnerin eine Verkehrsinsel, die unbegrünt Tristesse versprüht. Ihr Tun ist klandestin, ihre Waffe eine Bombe – die Samenbombe, die sie unauffällig fallen lassen oder auf eine unzugängliche Stelle werfen. Ziviler Ungehorsam im öffentlichen Raum.

Das Guerilla-Gärtnern auf die späten 1960er-Jahre in New York zurück, als ärmeren Bevölkerungsschichten kaum Grünflächen zur Verfügung standen und sich gleichzeitig Teile der Stadt im Zustand des Zerfalls befanden.

Die Gruppe «Green Guerillas» verteilte Anleitungen zum Bauen und Werfen von Samenbomben. Diese begrünten nach und nach verlassene Grundstücke.

Heute treffen Guerilla-Gärtnerinnen und -Gärtner vielerorts auf Wohlwollen – so verteilte beispielsweise die Stadt Zürich vor ein paar Jahren aktiv Blumenmischungen an die Bevölkerung. Das dürfte der Freude keinen Abbruch tun, wenn heimlich Gesätes wächst und als Mini-Blumenwiese inmitten der Verbauungen blüht – zum Wohl aller.

6 Gemeinschaftsgarten

Gärtnern verändert die Gesellschaft.



Hacken, jäten, giessen, ernten – und verzehren: Was persönliche Befriedigung verschafft, kann gleichzeitig die Gesellschaft verändern. Davon sind jene überzeugt, die sich gemeinschaftlichen Garten- oder Landwirtschaftsprojekten anschliessen.

Diese Menschen treibt der Gedanke an: «Wir machen etwas gemeinsam und verändern damit die Denkweise in der Gemeinschaft».

Ein Beispiel ist die solidarische Landwirtschaft, wo Bäuerinnen und Bauern direkt mit der Kundschaft zusammenarbeiten und wo Mitglieder nicht nur einen Ernteanteil kaufen, sondern auch unentgeltlich einige Halbtage pro Jahr auf dem Hof und auf dem Feld mitarbeiten.

Ein anderes Beispiel sind die Gemeinschaftsgärten in Städten: Im öffentlichen Raum und auf urbanen Brachflächen stehen Pflanzsäcke, Kisten und Hochbeete, und die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, sich an der Pflege der Gemüse- und Kräuterbeete zu beteiligen.

Es geht den Menschen darum, gemeinschaftlich und aktiv einen Wandel zu unterstützen, sei dies in der Landwirtschaft, sei dies in der Städteplanung.