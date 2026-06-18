Parallel zur Art Basel pulsiert in der Stadt ein kreatives Eigenleben zwischen alternativen Messen, absurden Performances, tragbarer Kunst und stillem Staunen. Blick stellt fünf Events rund um die Art Basel vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Volta Art Fair startet am 17. Juni in Basel

Über 65 internationale Galerien, freier Eintritt am Freitag für Basler:innen

Art Parcours zeigt 20 Kunstwerke, kuratiert von Stefanie Hessler

Blick Lifestyle

Volta Art Fair

Die Volta Art Fair ist die jüngere, experimentierfreudigere Schwester der Art Basel – hier zeigen aufstrebende Galerien aus aller Welt frische Positionen jenseits des Millionenmarkts. Die Messe findet vom 17. bis 21. Juni in der Halle 4.U am Messeplatz statt. Über 65 Galerien sind dabei, viele zum ersten Mal.

Basel Social Club

Der Basel Social Club kehrt während der Art Basel 2026 vom 14. bis 20. Juni zurück und verwandelt ein leerstehendes Bürogebäude im Zentrum von Basel in einen temporären Kunst- und Begegnungsraum. Auf mehreren Stockwerken mit über 100 Räumen zeigen internationale Künstlerinnen und Künstler Installationen, Performances sowie kulinarische und interaktive Formate.

Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto «Office» und setzt sich mit der Arbeitswelt, Digitalisierung und neuen Formen von Produktivität und Pausen auseinander – irgendwo zwischen Kunst, Club und sozialem Experiment.

Art Parcours

Der Art Parcours von Art Basel 2026 verwandelt die Clarastrasse und Teile des Rheinraums in einen öffentlichen Kunstweg mit über 20 neuen, ortsspezifischen Arbeiten. Unter dem Leitmotiv «Konvivialität» zeigen internationale Künstlerinnen und Künstler, wie Zusammenleben heute aussieht – zwischen Gemeinschaft, Ritualen, Konflikten, Arbeit und digitalen Realitäten.

Kuratiert wird der Parcours erneut von Stefanie Hessler (Swiss Institute New York). Die Kunstinterventionen verbinden das Messegelände mit dem Stadtraum rund um den Rhein und machen Basel während der Art-Woche zu einem offenen Ausstellungsraum im öffentlichen Raum.

Installlationen auf dem Messeplatz

Am Messeplatz entsteht während der Art Basel 2026 eine neue grossformatige Intervention der in Berlin lebenden iranischen Künstlerin Nairy Baghramian. Bekannt für ihre skulpturalen Arbeiten aus Stahl, Glas und organischen Formen, setzt sie in Basel den zentralen Brunnen in ein überraschendes, fast experimentell wirkendes Raumgebilde zwischen Architektur und Imagination. Die Installation ist während der Art Woche vom 15. bis 21. Juni beim Messegelände zu sehen.

Liste Art Fair Basel

Die Liste Art Fair Basel bringt 2026 vom 15. bis 21. Juni in der Halle 1.1 der Messe Basel insgesamt 105 Galerien aus 36 Ländern zusammen und gilt als wichtiger Treffpunkt für junge und zeitgenössische Kunst. Gezeigt werden neue Positionen von aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler sowie kuratierte Projekte, Talks, Performances und ein öffentlich zugängliches Rahmenprogramm.

Neben zahlreichen Erstteilnahmen und Rückkehrern bietet die Messe auch spezielle Formate wie Artist-Run-Spaces und Präsentationen des Friends-of-Liste-Programms – ein konzentrierter Einblick in aktuelle Entwicklungen der Gegenwartskunst.



