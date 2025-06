Die Kunstmesse Art Basel haben in diesem Jahr 88'000 Personen besucht. Das gaben die Organisatoren am Sonntag bekannt. Sie schreiben, die Art Basel habe herausragende Verkäufe in allen Bereichen erzielt und «ihre führende Rolle im globalen Kunstmarkt» bestätigt.

Für die Organisatoren eines der Highlights der Art Basel 2025: Katharina Grosses Farb-Intervention auf dem Messeplatz Basel, wodurch die Künstlerin laut den Organisatoren "eine lebendige, immersive Umgebung schuf". Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Direktorin Maike Cruse wird im Schlusscommuniqué mit den Worten zitiert, die diesjährige Ausgabe habe die anhaltende Stärke, Widerstandsfähigkeit und internationale Reichweite des globalen Kunstmarktes unter Beweis gestellt. 289 Galerien aus 42 Ländern waren am Anlass präsent, der am Sonntag zu Ende ging.

In der Mitteilung heisst es weiter, die teilnehmende Galerien hätten von starken Verkäufen über alle Marktsegmente und Messesektoren hinweg berichtet.

Bereits am Abend des ersten Preview-Tags, also am Dienstagabend, hatten etliche Galerien Millionenverkäufe mitgeteilt. So erzielte ein Doppelgemälde von David Hockney einen Verkaufspreis zwischen 13 und 17 Millionen Dollar.

Das von Annely Juda Fine Art in London angebotene Werk mit dem Titel «Mid November Tunnel» von 2006 ging an eine Privatsammlung, wie aus dem Sales Report der Art Basel hervorgeht, in dem die von den Galerien kommunizierten Geschäfte aufgelistet sind.

Die Art Basel hatte am Dienstag ihre Tore für VIP-Gäste geöffnet. Für das breite Publikum offen war die Messe ab Donnerstag. Die Art Basel bezeichnet sich selbst als weltweit führende Kunstmesse.

Im vergangenen Jahr besuchten 91'000 Personen den Anlass, im Jahr zuvor waren es 82'000 Menschen.