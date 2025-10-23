Millionen-Verkäufe an der Art Basel Paris

Mit Werken von Gerhard Richter haben Galerien an der Art Basel Paris am Eröffnungstag vom Mittwoch Millionenbeträge erzielt. Für viel Geld gingen auch weitere sichere Werte des Kunstmarkts an Käuferinnen und Käufer, wie die Kunstmesse am Mittwochabend mitteilte.

Amedeo Modiglianis "Jeune fille aux macarons" von 1918 ging für knapp zehn Millionen Franken an ein "europäische Institution. Foto: Pace Gallery

Darum gehts Gerhard Richter erzielt Rekordverkäufe bei Art Basel Paris

Amedeo Modiglianis Porträt wurde für knapp zehn Millionen verkauft

Richters Werk «Abstraktes Bild» erzielte 23 Millionen US-Dollar

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gerhard Richter scheint den Rückenwind ausnützen zu können, der ihm die bislang grösste Retrospektive in der Fondation Louis Vuitton in der französischen Metropole verleiht. Die weltumspannende Zürcher Galerie Hauser & Wirth verkaufte Richters «Abstraktes Bild» von 1987 für 23 Millionen US-Dollar. Und bei David Zwirner gingen 16 Editionen zum Stückpreis von je 400'000 Dollar über den Galerientresen.

Die Kunstmesse spricht in ihrer Medienmitteilung von einem «sehr guten Resultat», das vor allem mit Blue Chips des Kunstmarkts erzielt worden sei. Dazu gehört sicherlich auch Amedeo Modigliani, dessen Porträt «Jeune fille aux macarons» von 1918 bei der Pace Gallery für knapp zehn Millionen Dollar an eine «Europäische Institution» ging.

Millionenbeträge erzielten vornehmlich die grossen weltumspannenden Galerien des Weiteren unter anderem mit Werken von Julie Meretu (11,5 Millionen), Ruth Asawa (7,5 Millionen) und Frank Stella (4 Millionen).

Die Art Basel Paris dauert noch bis 26. Oktober.