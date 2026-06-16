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Art Basel 2026
Was tun während Kunstmesse in Basel?

Vom 18. bis 21. Juni 2026 findet die Art Basel statt. Die bedeutendste Kunstmesse der Welt verwandelt die Stadt in eine Metropole. Ihr wollt auch mal hin? Wir geben euch Inspiration und Ideen für die schöne Zeit in der Stadt.
Publiziert: 12:00 Uhr
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Aktualisiert: 12:02 Uhr
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Von 18. bis 21. Juni 2025 findet die Art Basel statt.

Art Basel 2026

Wann18. bis 21. Juni
Wo

Messe Basel, Messeplatz 10, 4005 Basel

Was

Weltweit führende Messe für moderne und zeitgenössische Kunst. 

Ticketsca. 70 CHF (Tageskarte)

Vier Tage lang ist in Basel ­alles anders. Die Menschen bewegen sich schneller als sonst, tragen die modischeren Sonnenbrillen und sprechen andere Sprachen – zumindest im Kleinbasel, wo die bedeutendste Kunstmesse der Welt mit all ihren Nebenveranstaltungen stattfindet.

Basel in Art-Fieber

Es lohnt sich, Art Basel zu besuchen, auch wenn man wenig von Kunst versteht. In der Haupthalle haben die renommiertesten Galerien einen Stand und zeigen dort die effektvollsten Werke ihrer prominentesten Künstler.

Wer sich den ganzen offiziellen Teil in Ruhe ansehen will, braucht einen Tag. Wer nur ein paar Stunden Zeit hat, geht am besten direkt an die Art Unlimited. Dort sind Kunstwerke zu sehen, die in keinem Museum Platz haben: riesige Videoinstallationen, begehbare Welten und mechanische Meisterwerke, bei denen dem Besucher der Atem stockt.

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Warum Art Basel besuchen?

Die Art ist nicht nur ein Kunst-, sondern genauso ein People-Event. Je früher in der Woche, desto glamouröser das Publikum. Öffentlich zugänglich ist die Messe ab Donnerstag, 18. Juni. 

Weltweit führende Messe für moderne und zeitgenössische Kunst mit über 290 Galerien aus etwa 42 Ländern und mehr als 4 000 Künstlern wartet auf euch!

Eintritt & Tickets

  • Tageskarte: 70 CHF

  • Abendticket (ab 16 Uhr): 45 CHF

  • Wochenendticket (gültig am Samstag, 20. Juni und Sonntag, 21. Juni zwischen 11 und 19 Uhr): 125 CHF

  • Tageskarte gilt auch für ÖV in den Tarifzonen 10, 11, 13–15 in Basel. 

Mehr Information über Art Basel hier.

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