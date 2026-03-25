Gibt es was Schöneres als die Liebe? Irgendwie nicht, oder? Warum also seinem Kind keinen Namen geben, der für Amore steht? Wir präsentieren klangvolle Optionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Baby-Namen mit Liebe als Bedeutung: Beispiele aus weltweit verschiedenen Kulturen

Amia und Suki sind seltene Namen mit romantischen Bedeutungen

David stammt aus dem Hebräischen und bedeutet «der Liebling» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Wir wollen euch gar nicht mit einem langen Einleitungstext langweilen, liebe Leser:innen. Schliesslich seid ihr womöglich werdende Eltern, die auf der Suche nach einem Namen für das Baby seid. Eine grosse Aufgabe! Dafür haben wir einen tollen Input. Heute präsentieren wir Buben- und Mädchennamen mit einer schönen Bedeutung: Sie alle stehen für Liebe.

Eros

Müsst ihr bei Eros auch stets an dem italienischen Sänger denken? Das ist okay. Eros steht aber für viel mehr als für Musik. In der griechischen Mythologie ist Eros der Gott der begehrlichen Liebe. Der Name ist eine Abwandlung des griechischen Wortes «eran», das «die Liebe» oder «lieben» bedeutet.

Cara

Ein schöner Mädchen-Klassiker ist der Name Cara. Auch lässt er sich in vielen Sprachen leicht aussprechen. Wusstet ihr, dass der Name aus Italien stammt und dass «Cara» für «die Liebste» oder «die Teure» steht? Fun Fact: Obwohl der Name aus Italien stammt, ist er vor allem in Irland breit vertreten.

David

Ebenso ein sehr zeitloser Klassiker unter Jungsnamen ist David. Was viele nicht wissen: David hat seinen Ursprung im Hebräischen und heisst «der Liebling».

Amia

Ein Mädchenname, den wir in der Schweiz sicher (noch) nicht oft gehört haben, ist Amia. Amia ist die finnische Version der Namen Amy oder Aimee und trägt die Bedeutung der «Geliebten».

Milan

Auf dem Balkan ist der Bubenname Milan ein zeitloser Klassiker. Milan stammt aus dem Altslawischen und ist eine Abwandlung von den Namen Miroslav und Milos. Das altslawische Wort «mil» heisst «lieb» und «teuer».

Suki

Spätestens seit «Gilmore Girls» kennen wir den Mädchennamen Suki. Dieser stammt aus Japan und heisst «die Geliebte» oder «die Teure».

Cedric

Cedric hat seine Wurzeln im Keltischen. Der schöne und klassische Jungenname bedeutet übersetzt «der Geliebte», «der Liebenswürdige» und «der Kriegsherr».

Freya

Der weibliche Vornamen Freya kommt aus der nordischen Mythologie. In dieser heisst die Göttin der Schönheit und Liebe Freya.

Lennon

In der Schweiz gibt es viele Lennys, Lennon hingegen hören wir nicht all zu oft. Dabei hat der Name eine sehr schöne Bedeutung: Lennon ist irisch-gälisch und bedeutet «der Geliebte».

Mabel

Ein Geheimtipp in Sachen Mädchenname ist Mabel. Mabel ist ein klangvoller lateinischer Name, der die Bedeutung «die Liebenswerte» hat.

Milos

Der Bubenname Milos stammt wie Milan aus dem altslawischen und kann unter anderem mit «der Liebe» übersetzt werden.