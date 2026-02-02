Seit Jahren halten sich Babynamen mit drei Buchstaben in den Top Ten der beliebtesten Vornamen – zum Beispiel Mia, Lia oder Leo. Doch es geht sogar noch kürzer. Hier findet ihr die schönsten Namen, die mit nur zwei Buchstaben auskommen.

Trends kommen und gehen. So ist das auch bei den Babynamen. Während in den 80er-Jahren noch in fast jeder Schulklasse ein Andreas, ein Michael und eine Sabrina oder Anja sassen, hört man diese Namen auf den Spielplätzen kaum noch. In den letzten Jahren zählten etwa Sofia, Emma und Noah zu den Lieblingsnamen der Eltern. Ausserdem haben viele Eltern eine Vorliebe für Namen mit drei Buchstaben: Mia, Lia und Leo halten sich seit mehreren Jahren in der Top Ten der am häufigsten vergebenen Babynamen in der Schweiz.

Einige Trendforscherinnen und -forscher sind nun der Meinung, dass das Zeitalter der langen Namen bald wieder anbrechen wird. Doch es könnte auch ins Gegenteil kippen: Viele Eltern mögen zwar genug haben von den mittlerweile bekannten Namen mit drei Buchstaben, sich aber dennoch einen kurzen und knackigen Namen für ihr Kind wünschen. Genau hier gibt es genügend Alternativen: Namen mit nur zwei Buchstaben. Dass diese erstaunlich klangvoll sein können, zeigt unsere Auswahl:

Mädchennamen:

An

Bedeutet «der Frieden».

Fe

Steht für «Glaube, Liebe, Hoffnung».

Li

Dieser Vorname ist im chinesischen Sprachraum sehr verbreitet und wird sowohl als Mädchenname als auch für Buben verwendet. Li bedeutet «die Macht» oder «die Vernunft», kann aber auch für Kraft und Stärke stehen.

Lu

Auch dieser Name stammt aus China und ist im Grunde unisex. Dort steht er für die Farbe Grün. Er kann aber auch die Kurzform von Luise sein und bedeutet dann «die berühmte Kämpferin».

My

My ist vor allem in Schweden schon sehr verbreitet und steht für «die Sanfte».

Su

Dieser Mädchenname stammt ursprünglich aus dem kurdischen und türkischen Raum und seine Bedeutung ist «das Wasser».

Jungennamen:

Al

Al ist häufig die Kurzform von Alan, Albert oder Alfred. Im englischen Sprachraum ist er aber auch als eigenständiger Name verbreitet. Er steht für «vornehm» und «edel».

Bo

Bo stammt ursprünglich aus dem skandinavischen Raum und wird auch als Mädchenname verwendet. Er steht für «der/die Sesshafte».

Ed

Dies ist ein alter englischer Name, der «Hüter des Besitzes» bedeutet.

Jo

Dieser Name kommt aus dem englischen Sprachraum, wird aber auch oft als Abkürzung für Namen wie Joachim, Johannes oder Josef genutzt. Vor allem in den Niederlanden ist Jo ein beliebter eigenständiger Name.

Mo

Mo wird im Englischen oft als Abkürzung für Morris oder Mortimer benutzt und heisst «der Dunkle».

Uz

Dieser Männername stammt aus dem deutschen Sprachraum und wird etwa als Abkürzung für Namen wie Ulrich verwendet.

Kurz, prägnant und dennoch aussagekräftig

Die Zwei-Buchstaben-Namen zeigen, dass weniger oft mehr ist. Sie sind einfach, einprägsam und können viel Persönlichkeit ausstrahlen. Ob klassisch, modern oder international – wer auf der Suche nach einem kurzen, besonderen Vornamen ist, findet hier garantiert Inspiration.