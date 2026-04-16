Wunderschöne Mädchen-Namen gibt es wie Sand am Meer. Aber wohlklingende Namen, die noch kaum jemand kennt und doch jeder aussprechen kann, und die auch noch eine schöne Bedeutung haben, sind schwierig zu finden. Wir stellen euch unsere Favoriten vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Namenstrends: Seltene Mädchennamen wie Roos, Palina und Uma vorgestellt

Roos bedeutet Rose, Palina Göttin des Lichts, Maud symbolisiert Stärke

Elva sehr selten, auf Schwedisch «die Elfe», keine zweite Elva garantiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Roos

So wunderbar kurz und herb klingend, dass er nicht einmal von den Bernern verhunzt würde! Den niederländischen Mädchenname Roos kennt hierzulande kaum jemand. Aussprechen kann ihn jede und jeder sofort – für uns ein wichtiges Auswahlkriterium für die Namen auf dieser Liste. Roos bedeutet Rose. Und die wiederum steht symbolisch für Schönheit, Liebe und Perfektion.

Palina

Dieser wohlklingende Mädchenname leitet sich vom griechischen Sonnengott Appollon ab. In der weiblichen Form entsteht dieser Kosename. Die Bedeutung bleibt ähnlich: Palina bedeutet Göttin des Lichts.

Maud

Der Name Mathilda liegt aktuell absolut im Trend. Maud ist eine Kurzform davon, die kaum jemand kennt. Dieser Mädchenname eignet sich für kleine Kämpferinnen die sich von nichts unterkriegen lassen. Er bedeutet Stärke und Kraft.

Oceana

Die Bedeutung dieses romantisch klingenden Mädchennahmens ist klar. Oceana ist die weibliche Form von Oceanus und bedeutet: Der Ozean, das Meer, die Tiefgründige. Je nach Vorliebe kann der Name mit «z» ausgesprochen werden oder aber, das ist weniger geläufig, «Oschana».

Elva

Dieser Name ist äusserst selten: Vermutlich wird eurer Kind sein Leben lang keiner zweiten Elva begegnen. Auf Schwedisch bedeutet der Name «die Elfe». Und die sind ja mindestens genauso selten. Oder habt ihr schon mal eine gesehen?

Isalie

Man findet für diesen Namen alle möglichen Herkunftsangaben. Plausibel scheint, dass er sich von Isis ableitet, also dem Namen einer ägyptischen Göttin. Isalie bedeutet «die liebreizende und zärtliche».

Nuria

Wer hätts gedacht? Der aus dem Katalanischen stammende Mädchenname Nuria hat dieselbe Bedeutung wie der geläufige Name Lucie. Beide Namen bedeuten: Die Lichttragende.

Uma

Ok, den haben wir schon mal gehört. Bang Bang! Genau, Hollywood-Star Uma Thurman ist eine prominente Namensvertreterin. Selten ist dieser Name dennoch. Er ist indischen Ursprungs und bedeutet «Mutter». Ein schönes Omen, nicht?

Pepperminta

Ok, wir wissen von mindestens einem Fall, bei dem dieser wirklich sehr aussergewöhnliche Name in der Schweiz zugelassen wurde. Und dass ihr den noch nie gehört habt, stimmt wohl so auch nicht ganz. Immerhin ist es einer von vielen Vornamen der berühmten Pippilotta Viktualia Rollgardina Pepperminta Ephraimstochter Langstrumpf.