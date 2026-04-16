Darum gehts
- Namenstrends: Seltene Mädchennamen wie Roos, Palina und Uma vorgestellt
- Roos bedeutet Rose, Palina Göttin des Lichts, Maud symbolisiert Stärke
- Elva sehr selten, auf Schwedisch «die Elfe», keine zweite Elva garantiert
Roos
So wunderbar kurz und herb klingend, dass er nicht einmal von den Bernern verhunzt würde! Den niederländischen Mädchenname Roos kennt hierzulande kaum jemand. Aussprechen kann ihn jede und jeder sofort – für uns ein wichtiges Auswahlkriterium für die Namen auf dieser Liste. Roos bedeutet Rose. Und die wiederum steht symbolisch für Schönheit, Liebe und Perfektion.
Palina
Dieser wohlklingende Mädchenname leitet sich vom griechischen Sonnengott Appollon ab. In der weiblichen Form entsteht dieser Kosename. Die Bedeutung bleibt ähnlich: Palina bedeutet Göttin des Lichts.
Maud
Der Name Mathilda liegt aktuell absolut im Trend. Maud ist eine Kurzform davon, die kaum jemand kennt. Dieser Mädchenname eignet sich für kleine Kämpferinnen die sich von nichts unterkriegen lassen. Er bedeutet Stärke und Kraft.
Oceana
Die Bedeutung dieses romantisch klingenden Mädchennahmens ist klar. Oceana ist die weibliche Form von Oceanus und bedeutet: Der Ozean, das Meer, die Tiefgründige. Je nach Vorliebe kann der Name mit «z» ausgesprochen werden oder aber, das ist weniger geläufig, «Oschana».
Elva
Dieser Name ist äusserst selten: Vermutlich wird eurer Kind sein Leben lang keiner zweiten Elva begegnen. Auf Schwedisch bedeutet der Name «die Elfe». Und die sind ja mindestens genauso selten. Oder habt ihr schon mal eine gesehen?
Isalie
Man findet für diesen Namen alle möglichen Herkunftsangaben. Plausibel scheint, dass er sich von Isis ableitet, also dem Namen einer ägyptischen Göttin. Isalie bedeutet «die liebreizende und zärtliche».
Nuria
Wer hätts gedacht? Der aus dem Katalanischen stammende Mädchenname Nuria hat dieselbe Bedeutung wie der geläufige Name Lucie. Beide Namen bedeuten: Die Lichttragende.
Uma
Ok, den haben wir schon mal gehört. Bang Bang! Genau, Hollywood-Star Uma Thurman ist eine prominente Namensvertreterin. Selten ist dieser Name dennoch. Er ist indischen Ursprungs und bedeutet «Mutter». Ein schönes Omen, nicht?
Pepperminta
Ok, wir wissen von mindestens einem Fall, bei dem dieser wirklich sehr aussergewöhnliche Name in der Schweiz zugelassen wurde. Und dass ihr den noch nie gehört habt, stimmt wohl so auch nicht ganz. Immerhin ist es einer von vielen Vornamen der berühmten Pippilotta Viktualia Rollgardina Pepperminta Ephraimstochter Langstrumpf.