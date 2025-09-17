Bordeaux geniesst Weltruhm und ist von zahlreichen Mythen umgeben. Ein genauer Blick zeigt, dass viele Vorurteile längst überholt oder schlicht falsch sind.

Die zehn grössten Vorurteile über Bordeaux-Weine

Darum gehts Bordeaux-Weine sind vielfältig und oft preislich erschwinglich

Moderne Bordeaux-Winzer setzen auf Balance, Frucht und Eleganz

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

1 Bordeaux ist immer teuer

Viele verbinden Bordeaux nur mit teuren Premier Crus. Doch die Mehrheit der Weine stammt von kleineren Gütern und ist preislich attraktiv. Spannende Einsteigertropfen gibt es bereits ab 20 Franken pro Flasche.

2 Nur für Kenner geeignet

Das verstaubte Image des elitären Bordeaux-Weins schreckt manche ab. Dabei gibt es viele unkomplizierte Gewächse bekannter Rebsorten wie Cabernet Sauvignon oder Merlot, die auch Einsteigern Freude machen.

3 Nur Rotwein

Weisser Bordeaux wird oft vergessen. Frische, aromatische Sauvignon blanc Blends bieten eine spannende Alternative zu anderen Weinregionen.

4 Immer streng und tanninreich

Früher lag der Fokus auf kräftigen, fest strukturierten Rotweinen. Heute bevorzugen viele Bordeaux-Winzer Balance, Frucht und Eleganz.

5 Nur nach langer Lagerung trinkbar

Grosse Bordeaux-Weine profitieren auch heute noch von Flaschenreife. Mittlerweile sind zahlreiche Weine aber schon jung harmonisch und zugänglich.

6 Qualität nur bei grossen Châteaux

Die berühmten Namen dominieren die Schlagzeilen. Aber kleine Familienbetriebe bringen ebenfalls hervorragende Weine hervor. In Bordeaux lohnt sich der Blick über den Tellerrand.

7 Altmodische Region

Bordeaux gilt als traditionslastig. In Wahrheit investieren viele Güter in moderne Kellertechnik und nachhaltigen Anbau. Bordeaux ist heute eine der innovativsten Weinregionen der Welt.

8 Nur für schweres Fleisch

Das klassische Bild ist Bordeaux zum Steak. Doch leichte Cuvées passen auch zu Fisch, Pasta oder Gemüse.

9 Alle schmecken gleich

Bordeaux ist vielfältig: Von Médoc über Saint-Émilion bis Graves entstehen ganz unterschiedliche Stile.

10 Immer unerschwinglich im Restaurant

Viele sehen Bordeaux als Luxusposition auf der Weinkarte. Hier lohnt sich das Weiterblättern, um weniger bekannten und preislich erschwinglicheren Namen eine Chance zu geben.