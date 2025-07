Wegen einer Reihe Redwoodbäume an seiner Grundstücksgrenze bemüht ein kalifornischer Weingutsbesitzer die Justiz.

Darum gehts Weingutsbesitzer klagt wegen Schattenwurf einer Baumreihe an seiner Grundstücksgrenze

Er befürchtet, die Redwoods könnten die Qualität seines Weins auch sensorisch beeinträchtigen

betroffen sei die wichtigste Parzelle für seinen Spitzenwein, der 145 US Dollar pro Flasche kostet

Gemäss Recherchen des Branchenportals «thedrinksbusiness» geht Glenn Rice, Eigentümer der Quantum Limit Vineyards, gerichtlich gegen eine Holding vor, die auf ihrem Grundstück eine Reihe von sechzig bis hundert Küstenmammutbäumen (Redwoods) gepflanzt hat.

Der Zankapfel: Die Bäume stehen zu dicht an der Grenze zur besten Cabernet-Sauvignon-Parzelle des Weinguts. Redwoods können 20 bis 30 Zentimeter pro Jahr wachsen und in der Region bis zu 60 Meter hoch werden.

Schattenwurf auf Spitzen-Parzelle

Weil die Redwoods an der Südwest-Seite des Rebbergs stehen, beklagt Rice den zukünftigen Schattenwurf der Bäume auf seine Reben, die vor dreizehn Jahren gepflanzt wurden.

Rice, ein Silicon-Valley-Unternehmer, machte sein Vermögen in der Biotech-Branche. In den 2010er-Jahren investierte er in ein Anwesen, auf dem heute 25 Hektar Reben, verteilt auf 28 Parzellen, stehen.

Das Weingut liegt östlich von Napa in den südlichen Ausläufern der Howell Mountains. Eine Flasche seines Spitzenweins Twenty Eight Blocks Cabernet Sauvignon 2019 kostet derzeit 145 US-Dollar.

Qualitätsverlust wegen Redwood-Aromen

Doch nicht nur der Schattenwurf erbost den Neu-Winzer. Rice befürchtet Qualitätsverluste wegen der Bäume und sagt gegenüber «thedrinksbusiness», dass der Abwurf dieser Baumart an organischem Material übermässig stark sei «und die Aromen im Wein verunreinigen, sodass der Wein die Essenz eines Redwood-Waldbodens mit Merkmalen von Harz, Kampfer, Lorbeer, Pilzen und Moschus erhält.»

Seit einem Jahr versuche er eine gütliche Einigung mit der Okell Holding zu erwirken, die die Bäume pflanzen liess, so Rice. Perfide sei auch, dass die Okell Holding selbst im Wein-Business tätig sei und um die fatale Wirkung der Redwoods in der Nähe von Rebstöcken wisse.

Böswillige Zäune dürfen beseitigt werden

Sollte die Justiz das auch so sehen, greift im Golden State das Gesetz über «böswillige Zäune». Es besagt, dass eine Baumreihe als «böswilliger Zaun» betrachtet werden kann, wenn sie «zum Zweck der Schädigung oder Belästigung des benachbarten Eigentümers» gepflanzt wurde.

In diesem Fall ist Quantum Limit Vineyards als geschädigte Partei berechtigt, Schadensersatz und eine gerichtliche Anordnung zur Entfernung oder Versetzung der Bäume zu verlangen. Der Fall soll in den nächsten Monaten — kein Witz — in Redwood City (Kalifornien) verhandelt werden.