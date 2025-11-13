DE
FR
Abonnieren

Nervige Zeitgenossen
Was ist eigentlich ein Weinsnob?

Sicher hast du den Begriff Weinsnob schon einmal gehört. Doch was genau dahinter steckt, erfährst du hier.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Weinsnobs haben eine ziemlich festgefahrene Meinung, was den Zusammenhang zwischen Preis und Weinqualität angeht. (Symbolbild)
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Besserwisser bei Weinverkostungen sind mühsam
  • Weinsnobs neigen dazu, mit ihren Trinkerlebnissen zu prahlen
  • quittiert diese Marotten einfach mit einem Augenzwinkern
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_628.JPG
Nicolas GreinacherRedaktor Wein

Erinnerst du dich an die etwas nervige Person bei der letzten Weindegustation, die ständig eine Aura von Überlegenheit verströmte? Das konzentriert geschwenkte Weinglas, das geschulte Auge kritisch die Farbe des Weins begutachtend, das fast schon theatralische Schlürfen. Und natürlich stets die Nennung von teuren und bekannten Weinen, die doch so viel besser seien als der Fusel in deinem Glas.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Weinfans, die einfach nur Freude am Genuss haben, neigen Weinsnobs dazu, andere mit ihrer festgefahrenen Meinung übertrumpfen zu wollen. Unter keinen Umständen wird preisgünstiger Wein anerkannt, auch wenn er gut abschneidet. Für Weinsnobs zählen Preis und Prestige mehr als Geschmack. Sie sind überzeugt davon, dass nur teure Weine wahre Qualität bieten, und lassen auch keine Gelegenheit aus, dies zu betonen.

Weinsnobs und edle Tropfen

Weinsnobs sehen sich selbst als ultimative Kenner exklusiver Tropfen. Sie haben viele Stunden damit verbracht, sich über die besten Jahrgänge und Weingüter zu informieren. Doch genau hier beginnt das Problem: Für sie ist Wein mehr als nur ein Getränk – es ist ein Statussymbol und ein Zeichen kultureller Überlegenheit. Je teurer, desto besser.

Mehr zum Thema Wein
Weinbetrüger wollte Blick-Redaktorin abzocken
Fieser Scam-Anruf
Weinbetrüger wollte Blick-Redaktorin abzocken
Aufregung um Eiswürfel im Wein
Blick Weinwelt mit
Aufregung um Eiswürfel im Wein
No-Go oder alles easy?
Aufregung um Eiswürfel im Wein
Vermeide diese Fehler beim Entsorgen von Weinflaschen
Blick Weinwelt mit
Vermeide diese Fehler beim Entsorgen von Weinflaschen
Fauxpas am Altglascontainer
Häufigste Fehler beim Entsorgen von Weinflaschen
Rätselraten um Primitivo
Rebsorte mit Vergangenheit
Rätselraten um Primitivo

Sich über Weinsnobs aufzuregen, bringt jedoch nichts. Besser betrachtest du sie mit einem Augenzwinkern und siehst deren Marotten als Teil einer bunten Weinwelt. Und in einer geselligen Runde, bei der Genuss im Vordergrund steht, kann vielleicht auch ein Weinsnob lernen, dass der wahre Wert eines Weins nicht in seinem Preis liegt, sondern in der Freude, die er beim gemeinsamen Trinken bereitet. So wird ein Weinsnob vielleicht doch noch zum Weinfreund.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen