Für all jene, die mehr über das Thema Wein erfahren möchten, seien die folgenden fünf Weinbücher wärmstens empfohlen. Wer Englisch liest, ist klar im Vorteil, doch auch ein deutschsprachiges Weinbuch ist mit dabei.

Darum gehts Fünf empfehlenswerte Weinbücher für Enthusiasten und Fachleute vorgestellt

Bücher behandeln griechische Weine, Geologie, Verkostungstechniken und Rebsorten

Ein Werk dokumentiert 1'368 verschiedene Rebsorten mit detaillierten Informationen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

«The Wines of Greece»

Dieses epochale Weinbuch aus der Feder des ersten griechischen Master of Wine, Konstantinos Lazarakis (55), führt dich tief in die Weinwelt Griechenlands. Es spannt den Bogen von Assyrtiko von der majestätischen Vulkaninsel Santorini über Moschofilero vom Peloponnes bis hin zu Xinomavro aus dem Norden des Landes und stellt insgesamt elf Weinregionen vor. Neben den einheimischen Rebsorten und ihren Weinen beleuchtet das Buch auch deren teils mehrere Jahrtausende zurückreichende Geschichte. Mit bemerkenswerter Präzision verfasst, ist dieses Werk ein unverzichtbares Buch für alle Weininteressierten und für jene, die ihre nächste Griechenlandreise bereits geplant haben.

«Stein und Wein»

Ob und wie sich Weine von Reben unterscheiden, die auf verschiedenen Böden und Gesteinsarten wachsen, zählt zu den meistdiskutierten Fragen der Weinwelt. In «Stein und Wein» widmen sich rund 40 Expertinnen und Experten aus Geologie und Önologie auf über 600 Seiten genau dieser Thematik. Als anschauliches Untersuchungsfeld dient der Schweizer Weinbau, der aufgrund seiner aussergewöhnlichen geologischen Vielfalt besonders gut geeignet ist. Das Werk wird durch hochwertige Bildaufnahmen und anschauliche Darstellungen bereichert.

«Beyond Flavour»

Dieses handliche Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die ihre sensorischen Fähigkeiten bei Blindverkostungen jenseits von Aromen und Geschmacksbildern gezielt weiterentwickeln möchten. Der Fokus liegt dabei auf der Menge und Stilistik der Weinsäure bei Weissweinen sowie auf Ausprägung und Charakter der Gerbstoffe bei Rotweinen. So werden die Tannine eines Sangioveses als eher sandig beschrieben, während jene des Cabernet Sauvignon vor allem im Bereich des oberen Zahnfleischs zupacken. Was zunächst ungewohnt oder gar esoterisch klingen mag, erweist sich in der praktischen Anwendung als wertvolle Orientierungshilfe.

«The Complete Bordeaux Vintage Guide»

Der englische Weinkritiker Neal Martin (54) kennt die französische Weinappellation Bordeaux bis ins kleinste Detail. Sein über Jahrzehnte gewachsenes Wissen hat er nun in einem ebenso fundierten wie kurzweiligen Weinbuch festgehalten. Darin widmet er jedem Jahrgang seit 1870 eine eigene Passage, ergänzt durch Notizen zu den jeweiligen Wetterbedingungen und zu den herausragenden Weinen des Jahres. Darüber hinaus verknüpft er die Jahrgänge mit spannenden politischen Ereignissen sowie kulturellen Referenzen aus Musik und Film. Das Buch gilt heute als Standardwerk für Bordeaux-Liebhaber und für alle, die sich intensiver mit dieser renommierten Weinregion beschäftigen möchten.

«Wine Grapes»

In der Rebsorten-Bibel von Jancis Robinson (75), Julia Harding und dem Schweizer José Vouillamoz (54) werden 1368 verschiedene Rebsorten mit grosser Sorgfalt dokumentiert. Das preisgekrönte Buch dient als umfassendes Nachschlagewerk und beleuchtet Herkunft, genetische Verwandtschaften sowie die daraus entstehenden Weinaromen im Detail. Es richtet sich gleichermassen an Weinfans, Studierende und Fachleute und erschliesst die enorme Vielfalt der Rebsorten, indem die grundlegenden Eigenschaften jeder einzelnen Traube verständlich erklärt werden. Darüber hinaus zeigt das Buch auf, wo und in welchem Umfang die jeweiligen Rebsorten weltweit angebaut werden.