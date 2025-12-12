Weinredaktor Nicolas Greinacher beantwortet regelmässig eure Leserfragen zum Thema Wein. Rolf Schneider erkundigt sich nach dem Wert seiner Flasche Château Margaux 1947. Originalfotos lassen jedoch Zweifel an der Echtheit des Weins aufkommen.

Schon der Name Château Margaux lässt die Herzen von Liebhabern edler Rotweine höherschlagen. Kommt dann noch ein historischer Jahrgang wie 1947 hinzu, denkt man schnell an vierstellige Geldbeträge. So dürfte es auch unserem Blick-Leser ergangen sein, der unsere Einschätzung zu genau einer solchen Flasche Château Margaux 1947 erbeten hat.

«Die Schwester meiner Lebenspartnerin besitzt den Wein seit 30 Jahren. Ihr mittlerweile verstorbener Mann hatte die Flasche bereits mehr als 50 Jahre in seinem Besitz. Zunächst lagerte sie 20 Jahre im Keller ihres früheren Hauses und bis heute am neuen Wohnort. Woher der Wein ursprünglich stammt, ist weitgehend unbekannt.» Bedauerlich, denn gerade die Herkunft wäre in diesem Fall von erheblicher Bedeutung.

Etikette wirft Fragen auf

Beim Betrachten des Etiketts wird schnell klar, dass es sich nicht um eine Château-Abfüllung handelt. Die grafische Gestaltung weicht deutlich vom Original ab, denn statt einer fein linierten Illustration des Schlosses zeigt das Etikett ein Foto.

Hinzu kommt, dass als Appellation Haut-Médoc angegeben wird, obwohl Château Margaux in der Appellation Margaux liegt. Raritätenhändler und Bordeaux-Experte Sascha Bäggli meint, dass es sich «möglicherweise um eine sogenannte Négociant-Abfüllung handelt. Das bedeutet, dass ein Händler ein oder mehrere Fässer des echten Château Margaux gekauft und anschliessend in Eigenregie gelagert sowie abgefüllt hat.»

Auf die Frage, weshalb auf dem Etikett «Appellation Haut-Médoc Contrôlée» statt «Appellation Margaux Contrôlée» steht, führt Bäggli aus: «Vielleicht wurde der Château Margaux zu einem erheblichen Teil mit Weinen aus dem Haut-Médoc verschnitten und durfte deshalb nicht mehr als Margaux deklariert werden. Oder es handelt sich um eine Fälschung. Die Flasche ist auf jeden Fall merkwürdig.»

Wert schwer zu bestimmen

Den Wert einer solchen Flasche einzuschätzen, sei äusserst schwierig. «Vielleicht findet sich ein Sammler, der aus reiner Neugier zugreift. Mehr als 250 Franken halte ich jedoch für unrealistisch, zumal der Inhalt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr trinkbar ist.» Schade, denn originale Château-Abfüllungen des 1947er Château Margaux erreichen je nach Zustand tatsächlich weit über tausend Franken.