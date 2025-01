1/5 Opus One zählt zu den bekanntesten Weingütern Kaliforniens. Foto: Blick

Auf einen Blick Opus One ist ein legendäres kalifornisches Weingut von Rothschild und Mondavi

2017 war für das Gut wegen Walbränden und Hitzewellen ein herausfordernder Jahrgang

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Vor fast 50 Jahren starteten zwei Ikonen der Weinwelt ein wegweisendes Projekt in Kalifornien. Der Franzose Baron Philippe de Rothschild und der Amerikaner Robert Mondavi, beides prägende Figuren der Weinwelt, gründeten ein gemeinsames Weingut in Kalifornien. Zunächst unter dem Namen Napamedoc bekannt, sollte diese Partnerschaft eine Brücke zwischen der traditionsreichen Weinregion Bordeaux und dem aufstrebenden Kalifornien schlagen.

Mit dem Jahrgang 1982 erhielt das Weingut seinen heute den Namen Opus One. Teile der Produktion dieses Spitzenweins fanden ihren Weg in den internationalen Handel, darunter auch in die Schweiz. Ein Beispiel dafür ist eine 6er-Originalholzkiste des Jahrgangs 2017, die im Besitz unseres Blick-Lesers Ado Kuhn ist. Im Herbst 2020 kaufte Kuhn die Kiste bei einem Schweizer Weinhändler für 1794 Franken, also 299 Franken pro 0,75-Liter-Flasche. Die Kiste blieb bis heute ungeöffnet.

Der Weinjahrgang 2017 im kalifornischen Napa Valley, der Heimat von Opus One, war für viele Weingüter extrem herausfordernd. Obwohl das Jahr vor allem durch verheerende Waldbrände geprägt wurde, war für die Weinqualität vor allem eine Reihe extremer Hitzewellen zu Beginn der Ernte entscheidend. Viele Winzer mussten abwägen, ob sie frühzeitig lesen oder auf eine Erholung der Reben und eine Fortsetzung der Reifung warten sollten. Deshalb ist die qualitative Bandbreite von Napa-Weinen dieses Jahrgangs gross.

Ado Kuhn kann sich glücklich schätzen: Trotz des schwierigen Jahrgangs 2017 zauberte Opus One einen beeindruckenden Rotwein in die Flasche. Mit intensiven roten Fruchtnoten, einer geschliffenen Struktur und mit vollem Körper verspricht dieser Spitzenwein bei richtiger Lagerung noch 15–20 Jahre hochkarätigen Genuss. Was den Marktwert angeht, dürfte er sich ungefähr auf Höhe des ursprünglichen Kaufpreises bewegen.