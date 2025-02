1/5 Frontansicht des berühmten Château Pichon-Longueville-Baron in der Bordeaux-Appellation Pauillac. Foto: Universal Images Group via Getty Images

Auf einen Blick Schöne Bordeaux-Flasche zur Geburt gekauft, Wert nach 25 Jahren gefragt

Château Pichon-Longueville-Baron 2000 in erstklassigem Zustand gelagert

Marktwert dieser Magnumflasche liegt aktuell bei rund 450 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Eine edle Flasche Bordeaux zur Geburt des eigenen Kindes zu kaufen, ist unter Weinfans eine historisch gewachsene Tradition. So auch im Fall unserer neuesten Leseranfrage von Roland Breitler. Dabei geht es um eine majestätische 1,5-Liter-Magnumflasche – also mit dem Inhalt von zwei Normalflaschen – des berühmten Bordeaux-Weins Château Pichon-Longueville-Baron.

«Die Flasche habe ich 1999 oder 2000 zur Geburt meiner Tochter im Jahr 2000 als Subskription gekauft», erzählt Roland Breitler. «Wenn ich mich richtig erinnere, wurde der Wein 2001 oder 2002 geliefert. Beim Umzug 2003 wurde die Magnum bewegt, seitdem liegt sie am selben Platz im Weinkeller», ergänzt er.

So viel Wert hat eine Magnum Château Pichon-Longueville-Baron 2000

Auf dem Originalfoto ist zu erkennen, dass diese Magnumflasche in einem erstklassigen Zustand ist. Füllstand, Kapsel und Etikett sind für einen bald 25-jährigen Wein tadellos. «Da meine Tochter mit 18 noch keinen Rotwein trank und mit 20 im Ausland war, liegt sie eben immer noch im Weinkeller», schliesst Breitler seine Anfrage und möchte wissen, welchen Marktwert die Flasche heute hat.

Breitler und seine Tochter können sich glücklich schätzen, denn der Jahrgang 2000 gilt als aussergewöhnlich, insbesondere am linken Bordeaux-Ufer, zu dem auch Pauillac gehört – die Heimat des Weins. Bei einer Verkostung im Juni 2021 schwärmte der englische Weinkritiker Neal Martin vom komplexen Tropfen, vergab 95 von 100 Punkten und setzte das Trinkfenster bis 2050 an. Breitlers Tochter könnte sich die Magnumflasche also sogar bis zu ihrem 50. Geburtstag aufbewahren. Der aktuelle Marktwert liegt bei rund 450 Franken.