DE
FR
Abonnieren

Weinregionen im Winterschlaf?
Kalter Monat, heisse Phase: Was jetzt auf Weingütern abgeht

Im stillen Dezember spielt sich hinter den Weinkellertüren jene Hektik ab, die man draussen vergeblich sucht.
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/6
Karge Rebzeilen im Dezember lassen kaum erahnen, wie viel gerade tatsächlich passiert.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Dezember im Weinbau: Entscheidende Momente im Keller und Rebberg
  • Junge Weine gären, Rebschnitt beginnt, Weichenstellungen für kommende Saison
  • Jahresendspurt macht beträchtlichen Teil des Umsatzes für viele Betriebe aus
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_628.JPG
Nicolas GreinacherRedaktor Wein

In unseren Breitengraden stehen im Dezember die Reben kahl, die Wege sind leer und die Winzer tragen dicke Mäntel statt kurzärmligem T-Shirt. Wer in dieser Jahreszeit durch die Rebzeilen spaziert, denkt wohl eher an Winterschlaf als an geschäftiges Treiben.

Doch genau jetzt schlagen in vielen Kellereien die Stunden, die über das kommende Jahr entscheiden. Junge Weine gären, ruhen oder werden erstmals probiert. Ab jetzt kann sich bereits abzeichnen, welche Partien später in einer Cuvée landen.

Steigende Nachfrage und Rebschnitt

Winzer sprechen von entscheidenden Dezember-Momenten, weil sich der Charakter eines Jahrgangs langsam zeigt. Der Dezember ist also keine Nachsaison, sondern eine Zeit der Weichenstellungen. Wer in diesen Wochen den Überblick verliert, riskiert Monate später eine enttäuschte Kundschaft.

Mehr Weingeschichten
Gärender Wein kann gefährlich werden
Blick Weinwelt mit
Gärender Wein kann gefährlich werden
Vorsicht im Weinkeller!
Gärender Wein kann gefährlich werden
Von Satèn bis Riserva: Franciacorta entdecken
Blick Weinwelt mit
Von Satèn bis Riserva: Franciacorta entdecken
Alternative zu Champagner
Von Satèn bis Riserva: Franciacorta entdecken
Die Rotwein-Bastion lässt auch Weissweine zu
Blick Weinwelt mit
Die Rotwein-Bastion lässt auch Weissweine zu
Ab 2025 gibt es Médoc blanc
Die Rotwein-Bastion lässt auch Weissweine zu
Diese Weinregionen haben zu Unrecht ein elitäres Image
Blick Weinwelt mit
Diese Weinregionen haben zu Unrecht ein elitäres Image
Wein ohne Allüren
Diese Weinregionen haben zu Unrecht ein elitäres Image

Gleichzeitig bringt der Dezember eine zweite Wirklichkeit mit sich: Vor den Festtagen zieht die Wein-Nachfrage an. Weinhandlungen arbeiten härter, Logistikteams stapeln Kisten wie andere Leute Zimtsterne. Für viele Betriebe macht der Jahresendspurt sogar einen beträchtlichen Teil des Umsatzes aus.

Doch auch im Weinberg bleibt es unter Umständen nicht still. Sobald der erste Frost einsetzt, beginnt mancherorts der Rebschnitt. Es ist eine Arbeit, die Geduld und Präzision verlangt. Nur wer im Dezember gut schneidet, legt das Fundament für gesunde neue Trauben. Und so ist der vermeintlich ruhige Dezembermonat auf einem Weingut alles andere als ein Winterschlaf. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen