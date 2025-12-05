Im stillen Dezember spielt sich hinter den Weinkellertüren jene Hektik ab, die man draussen vergeblich sucht.

Darum gehts Dezember im Weinbau: Entscheidende Momente im Keller und Rebberg

Junge Weine gären, Rebschnitt beginnt, Weichenstellungen für kommende Saison

Jahresendspurt macht beträchtlichen Teil des Umsatzes für viele Betriebe aus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

In unseren Breitengraden stehen im Dezember die Reben kahl, die Wege sind leer und die Winzer tragen dicke Mäntel statt kurzärmligem T-Shirt. Wer in dieser Jahreszeit durch die Rebzeilen spaziert, denkt wohl eher an Winterschlaf als an geschäftiges Treiben.

Doch genau jetzt schlagen in vielen Kellereien die Stunden, die über das kommende Jahr entscheiden. Junge Weine gären, ruhen oder werden erstmals probiert. Ab jetzt kann sich bereits abzeichnen, welche Partien später in einer Cuvée landen.

Steigende Nachfrage und Rebschnitt

Winzer sprechen von entscheidenden Dezember-Momenten, weil sich der Charakter eines Jahrgangs langsam zeigt. Der Dezember ist also keine Nachsaison, sondern eine Zeit der Weichenstellungen. Wer in diesen Wochen den Überblick verliert, riskiert Monate später eine enttäuschte Kundschaft.

Gleichzeitig bringt der Dezember eine zweite Wirklichkeit mit sich: Vor den Festtagen zieht die Wein-Nachfrage an. Weinhandlungen arbeiten härter, Logistikteams stapeln Kisten wie andere Leute Zimtsterne. Für viele Betriebe macht der Jahresendspurt sogar einen beträchtlichen Teil des Umsatzes aus.

Doch auch im Weinberg bleibt es unter Umständen nicht still. Sobald der erste Frost einsetzt, beginnt mancherorts der Rebschnitt. Es ist eine Arbeit, die Geduld und Präzision verlangt. Nur wer im Dezember gut schneidet, legt das Fundament für gesunde neue Trauben. Und so ist der vermeintlich ruhige Dezembermonat auf einem Weingut alles andere als ein Winterschlaf.