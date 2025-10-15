Weinfans denken bei Bordeaux, Champagne und Napa Valley oft an Luxus, hohe Preise und exklusive Etiketten. Doch hinter der glänzenden Fassade verbergen sich Regionen voller Vielfalt und bodenständigen Genusses.

Diese Weinregionen haben zu Unrecht ein elitäres Image

1/5 Ob zu Recht oder zu Unrecht, einige Regionen haben in den Köpfen vieler Weintrinker ein etwas abgehobenes Image. Foto: Shutterstock

Darum gehts Bordeaux, Champagne und Napa Valley bieten mehr als teure Luxusweine

Junge Winzerinnen setzen auf Nachhaltigkeit und moderne Stilrichtungen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

1 Bordeaux: Mehr als nur Premier Crus

Bordeaux steht für grosse Namen und hohe Auktionspreise, doch die Region hat weit mehr zu bieten. Zwischen Médoc und Entre-Deux-Mers entstehen unzählige Weine kleiner Familiengüter, die authentisch, bezahlbar und wunderbar zu trinken sind sind. Junge Winzer setzen auf nachhaltigen Anbau und moderne Stilrichtungen, die Bordeaux frischer und zugänglicher machen als je zuvor.

2 Champagne: Prickelnde Vielfalt statt steifer Luxus

Champagner gilt als Getränk der Reichen und Schönen, dabei ist die Region ein wahres Paradies für Entdecker. Abseits der bekannten Häuser keltern kleine Familienbetriebe ihre Cuvées selbst, oft aus nur einer Lage oder Rebsorte. Diese handwerklichen Schaumweine zeigen die ganze Bandbreite des Terroirs vom mineralischen Blanc de Blancs bis zum kräftigen Rosé. Und das Beste: Viele dieser Flaschen kosten deutlich weniger, als man denkt.

3 Napa Valley: Kalifornischer Hochglanz

Kaum eine Region symbolisiert amerikanischen Weinluxus so sehr wie Napa Valley. Doch hinter den exorbitant teuren Hotelzimmern und ikonischen Cabernets stehen Winzerinnen und Winzer, die mit Leidenschaft experimentieren, naturbewusst arbeiten und ihre Türen offen halten. Neben Boutique-Weingütern gibt es charmante Farm-Tastings, entspannte Foodpairings und überraschend preiswerte Weine, die zeigen, dass Napa definitiv nicht nur vom Glamour lebt.