Darum gehts
- Bordeaux, Champagne und Napa Valley bieten mehr als teure Luxusweine
- Junge Winzerinnen setzen auf Nachhaltigkeit und moderne Stilrichtungen
- Viele hochwertige Champagner kosten weniger als erwartet
Bordeaux: Mehr als nur Premier Crus
Bordeaux steht für grosse Namen und hohe Auktionspreise, doch die Region hat weit mehr zu bieten. Zwischen Médoc und Entre-Deux-Mers entstehen unzählige Weine kleiner Familiengüter, die authentisch, bezahlbar und wunderbar zu trinken sind sind. Junge Winzer setzen auf nachhaltigen Anbau und moderne Stilrichtungen, die Bordeaux frischer und zugänglicher machen als je zuvor.
Champagne: Prickelnde Vielfalt statt steifer Luxus
Champagner gilt als Getränk der Reichen und Schönen, dabei ist die Region ein wahres Paradies für Entdecker. Abseits der bekannten Häuser keltern kleine Familienbetriebe ihre Cuvées selbst, oft aus nur einer Lage oder Rebsorte. Diese handwerklichen Schaumweine zeigen die ganze Bandbreite des Terroirs vom mineralischen Blanc de Blancs bis zum kräftigen Rosé. Und das Beste: Viele dieser Flaschen kosten deutlich weniger, als man denkt.
Napa Valley: Kalifornischer Hochglanz
Kaum eine Region symbolisiert amerikanischen Weinluxus so sehr wie Napa Valley. Doch hinter den exorbitant teuren Hotelzimmern und ikonischen Cabernets stehen Winzerinnen und Winzer, die mit Leidenschaft experimentieren, naturbewusst arbeiten und ihre Türen offen halten. Neben Boutique-Weingütern gibt es charmante Farm-Tastings, entspannte Foodpairings und überraschend preiswerte Weine, die zeigen, dass Napa definitiv nicht nur vom Glamour lebt.