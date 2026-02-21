Von 50'000 bis 3 Millionen Flaschen: im Südtirol geht alles

Das Südtirol ist eine der kleineren Weinregionen Italiens. Aber qualitativ die beste! Da funktionieren Mini-Betriebe prima, aber auch mittlere Kellereien und Gross-Genossenschaften. Hier sind drei Top-Beispiele. Dazu: Das ultimative Best of Südtirol 2025.

Das Südtirol zieht viele Schweizer Besucher an. Nicht nur, aber auch wegen dem, was aus den 5850 Hektaren unter Reben entstehen. Rund 1,5 Millionen Schweizer und Schweizerinnen besuchen die amtlich Autonome Provinz Bozen heissende Region Jahr für Jahr. In den Weinmonaten machen wir fast zehn Prozent aller Gäste aus.

Niemand keltert mehr Drei-Gläser-Weine

Die Weinregion ist klein. Nur wenig grösser als das Wallis. Das ist weniger als ein Prozent der Anbaufläche Italiens. Aber die Qualität? Wow! Keine Region Italiens wird gemessen an der Anbaufläche derart reich mit Toppunktzahlen dekoriert wie das Südtirol. Gerade beim renommiertesten Führer «Vini d’Italia» von Gambero Rosso ist das verbrieft. Im Verhältnis zu den auf den Markt gebrachten Flaschen erhält das Südtirol am meisten Drei-Gläser-Weine. Eine Adelung! Ebenso wie der Anteil von DOC-Weinen an der Gesamtproduktion. Sie beträgt sagenhafte 96 Prozent!

4800 Winzer, darunter 329 Kellereibetriebe, gedeihen auf diesen 5850 Hektaren. Ein durchschnittlicher Betrieb umfasst einen Hektar. Mikro! Es gibt aber auch die grossen Genossenschaften, die mehrere Millionen Flaschen pro Jahr produzieren. Aber sie sind natürlich immer noch meilenweit von den Giganten auf Sizilien oder Apulien mit ihren Produktionsmengen von 20 Millionen Flaschen oder mehr. Das ganze Südtirol produziert gerade mal das Doppelte einer einzigen Kellereigenossenschaft wie Settesoli in Sizilien …

Die Südtiroler Genossenschaften sind die besten des Landes

Dies, um das Umfeld zu verstehen, in welchem sich die Kellereien tummeln. Und aufgrund dieser Struktur ist auch klar, dass es ganz viele Kleinbetriebe gibt, die wenige Flaschen auf den Markt bringen. Denn die überwiegende Anzahl von Traubenproduzenten füllt nicht selbst ab, sondern verkauft ihre Früchte an Genossenschaften oder grössere Betriebe. Weshalb es auch viele mittelständische Betriebe. Und in jeder wichtigen Weinregion eine oder sogar mehrere Gross-Genossenschaften. In früheren Jahren waren es drei, vier pro Gemeinde. Durch Fusionen wurden diese Relikte aus einer längst verblichenen Zeit in Vernunftehen geführt. Der Qualität hat dies keinerlei Abbruch getan – im Gegenteil! Die Südtiroler Kooperativen sind die klar besten in Italien! Sie bringen speziell im Weissweinbereich, der 65 Prozent der Produktion ausmacht, einige der absolut besten Weine des Stiefels heraus.

Wir haben drei Betriebe aus drei Grössenbereichen besucht. Alle drei funktionieren nach eigenen Philosophien. Was sie hingegen verbindet: Alle drei machen Weine auf allerhöchstem Niveau. Es sind dies:

Das Weingut Abraham, das eine Jahresproduktion von 50'000 Flaschen hat.

Castelfeder: Das Familien-Weingut macht 600'000 Flaschen

Die Genossenschaftskellerei Bozen produziert stattliche drei Millionen Flaschen

Viel Spass beim Entdecken dieser drei höchst unterschiedlichen Geschichten. Dazu gibts die Top-Ten-Liste der besten 2025 von mir verkosteten Weine aus dem Südtirol. Sie hat Relevanz, denn ich habe letztes Jahr gaaanz viel degustiert. Warum erfahren sie in der Story. Abgerundet wird das Ganze mit einer Vertikale von einem der besten Merlots des Südtirols. Dem Brenntal der Kellerei Kurtatsch (wieder so eine Top-Genossenschaft …)

Und, ganz wichtig: Zum Schluss gibts kleine Vorschau auf das Mémoire-Tasting 2026, das am 5. März in Zürich steigt. Die renommierteste Winzervereinigung der Schweiz stellt die neuen Jahrgänge ihrer 59 Mitglieder vor. Hier gehts direkt zu einem Ticket für diesen Topevent.

Weingut Abraham: Frei wie der Wiedehopf

Starten wir mit der Boutique, die keine Garage mehr ist. Doch gestartet haben Marlies und Martin Abraham in Eppan-Berg vor 14 Jahren mit 6000 Fläschchen. Als Weiterführung (oder Autonomisierung) einer Winzerfamilie, die zu den ersten gehörten, die vor fünf Generationen ihre Trauben an die Genossenschaft St. Michael Eppan ablieferte. «Doch der Start war hart», erinnert sich Martin. «Wir haben alles zusammengenommen, also auch Vernatsch. Dennoch haben wir es mit dem ersten Jahrgang in ein mittelgrosses Hotel in den Dolomiten geschafft. Das war ein Superstart!» Und so wuchs der Betrieb mit dem Wiedehopf (Motto: «Free like a bird») relativ schnell. Wie? «Es haben sich Gelegenheiten ergeben. 2022 zum Beispiel haben wir einen zweiten Hof dazupachten können.» Und so stehen jetzt vier Hektaren unter Reben. Drei davon in Pacht.

Die Abrahams kennen keine Absatzprobleme mit ihren hochqualitativen Gewächsen, die sie in der ganzen Welt absetzen. «Die Nachfrage ist ungebrochen gross. Diese Entwicklung haben wir vor zehn Jahre nie erwartet», erzählt Martin. Die Gründe? «Ich kann nur sagen: Wir machen keine gestylte, sondern Herkunfts- und Einzellagenweine. Das ist alles Handwerk.» Okay, das machen andere auch. Weshalb das wahre Erfolgsrezept auch ein strategisches war. Martin: «Wir haben von Beginn weg versucht, sie in der gehobenen Gastronomie zu platzieren.» Und das funktionierte ziemlich schnell.

Sich in der Region Eppan zu behaupten, ist kein Selbstläufer. Es ist die grösste Region innerhalb des Südtirols. Dreimal grösser als die Bündner Herrschaft. Nicht weniger als vier Genossenschaften haben sich dort behauptet: St. Michael Eppan, St. Pauls, Schreckbichl und Girlan. Und die bezahlen den Traubenproduzenten gutes Geld für ihre Früchte. Da bleibt nicht so viel Platz für andere Betriebe. Da heisst es: Nur Qualität ohne Kompromisse hilft dir.

Die stimmt bei den Abrahams! All ihre Weine, die aus Lagen von 450 bis 650 Metern über Meer stammen, werden im Fass vergoren inklusive Schalen und Stiele. Die Mehrheit in 600-Liter-Gebinden. «Danach bleiben die meisten ein Jahr auf der Vollhefe. Die besten sogar fünfzehn Monate», erklärt Martin.

Wunderschön, wie die Abrahams ihre Heimat beschreiben: «Wir leben an der Bruchkante der Alpen, zwischen Süd und Nord, zwischen mediterran und alpin, zwischen italienischer Lebendigkeit und Tiroler Überlebenskunst, zwischen sonnenverwöhnten Olivenhainen und schneebedeckten Gletschern.»

Was löst das aus? Lust auf die deren Weine. Here we go:

Die Weine von Abraham Upupa Cuvée weiss 2021: 90/100 (26.50 Franken)

Sauvignon Blanc Fumé 2021: 92-93/100 (37.50 Franken)

Weissburgunder vom Muschelkalk 2023: Expressive, enorm tiefgängige Nase, Power, Tiefe, Gebäcknoten, Gelbfrucht, wirkt sehr natürlich, apfelig, auch Agrumen; Grapefruit, wunderbarer Fluss, naturbelassen wirkend, expressiv, wenig Säure, Superlänge. 94/100 – Jahrgang 2022: 90/100 - Jahrgang 2021: 92/100 (32 Franken)

Weissburgunder In der Lamm 2022: 92/100 (29.60 Franken)

Weissburgunder Abraham Art 2022: 93/100 – Jahrgang 2021: 92-93/100 – Jahrgang 2020: 93/100 (59.50 Franken)

Chardonnay Gottesacker 2021: 91-93/100 (35.80 Franken)

Gewürztraminer 2021 (Upupa Orange): 92/100 (35.80 Franken)

Upupa Rosa Free Like a Bird 2022: 87/100 (24 Franken)

Upupa rot 2021 (Vernatsch): 90/100 (26.80 Franken)

Blauburgunder vom Muschelkalk 2021: 92-93/100 (45 Franken)

Blauburgunder vom Roten Kalk 2021: 93/100 – Jahrgang 2020: 94/100 (48 Franken)

Das Südtirol kann auch Pinot Noir – und wie! Ein wunderbares Beispiel ist der Abraham Art.

Castelfeder: mittelgrosse Burgund-Filiale

Und hier sind wir in der goldenen Mitte. 600'000 Flaschen bringt die Familie Giovanett jährlich auf den Markt. Mittlerweile ist es mit Ines und Ivan die Next Gen, die den Laden des Familienbetriebs Castelfeder im Süden des Südtirols in Egna/Neumarkt schmeisst. Grossvater Alfons arbeitete als Kellermeister der Genossenschaftskellerei Neumarkt. Doch irgendwann rentierte sich der Genossenschaftsbetrieb im kleinen Neumarkt nicht mehr, und es kam zur Fusion mit der Kellerei Tramin. «Doch Alfons wollte die Tradition eines Betriebs in Neumarkt aufrechterhalten und startete 1969 mit acht Hektaren bei null», erklärt Nina Pichler, die sich um den Wineshop kümmert.

Unter dem Namen Castelfeder – ein Hügel aus Porphyrgestein mit einer byzantinischen Festung aus der Zeit um 500 nach Christus – gründet er eine neue Kellerei. Diese entwickelt sich unter seinem Sohn Günther zu einem beachtlichen Betrieb, der in den Gemeinden Neumarkt, Auer und Montan wie eine Genossenschaft funktioniert, mit rund 50 Lieferanten. Die Grösse – 70 Hektaren stehen unter Reben, davon sind 70 Prozent weiss – brachte es mit sich, dass der Keller mittlerweile in Kurtinig steht, der Shop und die Büros in Neumarkt und die Lager an sechs verschiedenen Standorten. «Das Ziel ist es, eines Tages alles in Neumarkt unter einen Hut zu bringen», sagt Pichler.

Im Laufe der Zeit ging der Trend bei Castelfeder immer mehr in Richtung Burgund. Sprich Pinot Noir und Chardonnay sowie Pinot Blanc. Wobei der Spitzen-Weissburgunder Tecum ausschliesslich in Magnums abgefüllt wird. Der Chardonnay Kreuzweg seinerseits gehört zu den besten Chardys des Südtirols. Und der neue Sekt Intanto schafft auf Anhieb 95 Punkte und damit eine der höchsten Bubbles-Bewertungen im Alto Adige. Fantastisch.

Die Weine von Castelfeder Pas Dosé Intanto 2020: Wunderschöne, komplexe, ausladende Nase mit Hefe, Brioche, Agrumen, leicht erdig; präzise Perlage, herb, Vegetabiltouch, frisch, stimmig, ausgewogen, lang. 95/100 (36.80 Franken. www.weinvogel.ch)

Sauvignon Raif 2024 (Stahl): 92-93/100 (22.90 Franken)

Pinot Grigio 15 2022 (Stahl): 88/100 (14.90 statt 19.50 Franken)

Weissburgunder vom Stein 2023: 91/100 (19.50 Franken)

Weissburgunder Riserva Tecum 2022 (Magnum, Foto): Recht reife, erdige Nase, Gelbfrucht, Barock, Mineralität; Schmelz, Power, wieder Waldboden, dennoch Grip, etwas Säure, ätherisch, wunderbar lang. 92-93/100 – Jahrgang 2020: 92-93/100 (56 Franken. uvarara.ch)

Chardonnay Doss 2024 (Stahl): 90/100 – Jahrgang 2022: 89/100 (19.50 Franken)

Chardonnay Vigna Villa Karneid 2021: 92/100 (20.80 Franken. weinvogel.ch)

Chardonnay Riserva Burgum Novum 2022: Leicht exotische Nase, Flieder, tief; Power, etwas Vanille, sehr dicht, dennoch elegant, leichtfüssig von der Struktur her, Bittermandeltouch, rechtes Finish. 92/100 – Jahrgang 2020: 93-95/100! (34 Franken)

Chardonnay Kreuzweg Riserva Family Reserve 2021 (Lagenwein aus dem Herzen des Dorfes Margreid, welches laut den Giovanetts das historisch beste Anbaugebiet für Chardonnay im Südtirol ist. Es werden nur 1400 Flaschen) produziert: Betörend-expressive Nase, rauchig-mineralisch auf der einen Seite mit einem leichten Hang zu Zündhölzli, fruchtig mit klarer Agrumentendenz, aber auch Exotik auf der anderen, Holzderivatnoten, etwas Gebäck und Vanille; vielschichtig, wieder viel Frucht, nun eher gelbfruchtig, Bittermandeln, Power, Dichte, Mundfülle, enormes Finish. Wow! Grandioser Wein. 95-96/100 (132 Franken)

St. Magdalener Schallerhof 2021: 85/100

Alte Reben Vernatsch 2024: 91/100 (15.90 Franken. weinvogel.ch)

Blauburgunder Buchholz 2021: 91/100 (19.50 Franken. uvarara.ch)

Blauburgunder Glen 2021: 92/100 (24.50 Franken. uvarara.ch)

Blauburgunder Mazon 2021: 92-93/100 (29.59 Franken. uvarara.ch)

Blauburgunder Riserva Burgum Novum 2022: Topnase mit ein bisschen viel Rauch, Holz und Espresso, Kirsche und Kräuter, Tiefe, explosiv; Schmelz, üppig, rechte Säure, die den Wein am Leben hält, auch viel (samtenes) Tannin, ätherisch, Superabgang. 93/100 – Jahrgang 2020: 92-94/100 – Jahrgang 2018: 94/100 (38 Franken)

Lagrein Rieder 2022 (Stahl): 90/100 (23 Franken. vogelsangerweine.ch)

Lagrein Villa Karneid 2023: 91/100– Jahrgang 2020: 92/100 (23.50 Franken)

Gibts nur in einer stylishen Magnumflasche: den Weissburgunder Tecum von Castelfeder.

Kellerei Bozen: Grösse schützt vor Topweinen nicht

Absolut typisch für das Südtirol ist auch, welche Qualität die wirklich grossen Betriebe abliefern. Ein Beispiel dafür ist die Kellerei Bozen, die im Jahr 2001 als Fusionskind aus den Genossenschafts-Kellereien St. Magdalena aus dem Jahr 1908 und der 1930 gegründeten Kellerei Gries hervorging. 224 Mitglieder liefern das Traubenmaterial für eine Produktion von jährlich drei Millionen Flaschen. 2018 wird der Neubau in Bozen Moritzing eingeweiht, der so perfekt durchdacht ist mit einem Augenmerk auf Nachhaltigkeit, wie es dies bei einem Betrieb dieser Grösse im Südtirol noch nie gab.

Doch die wichtigsten Standfüsse sind unverändert die Mitglieder, also die Genossenschafter. Für Topweine sind es oft Weinbauern, die fantastische Rebberge bewirtschaften, die teils Einzellagen sind, die Trauben liefern. Winzer, die aufgrund ihrer Grösse autark nur mit Mühe existieren könnten. Ein Beispiel ist der Messnerhof in St. Peter auf 560 Metern über Meer hoch über Bozen. Hier bewirtschaftet die Familie Prinoth vier Hektaren, auf denen viel Blauburgunder gepflanzt wird. Ein Teil davon geht in den Riserva-Wein Thalmann. Der Messnerhof ist einer von 18 Betrieben in der Region St. Georgien und einer der grösseren Traubenlieferanten der Kellerei Bozen, aber die Prinoths haben nicht nur ihre Rebberge. Barbara Prinoth erklärt: «Wir leben von unseren vier Gästezimmern und den Trauben.»

Die Kellerei Bozen haben wir detailliert bereits im Jahr 2021 vorgestellt. Hier die Story zum Nachlesen.

Die Weine der Kellerei Bozen Dies ist eine Auswahl, denn die Kellerei produziert 40 verschiedene Label in 75-cl-Qualität. Das beginnt bei der Basislinie mit zum, Beispiel dem historischen St. Magdalener Classico «Gütesiegel», der ab Hof 9.90 Euro kostet, und reicht bis zu den beiden neuen Prestige-Abfüllungen namens Tal in weiss und rot. Kerner Puntscheit 2023: 92/100 (17.80 Franken)

Laven Bio 2023 (Chardonnay, Pinot Grigio, Weissburgunder): 91/100 (19 Franken)

Stieler Pinot Grigio 2024: 92/100 – Jahrgang 2023: 92/1200 (19 Franken)

Mock Sauvignon 2023: 92/100 (19.50 Franken)

Dellago Weissburgunder 2023: 86/100 (19 Franken)

Chardonnay Kleinstein 2023: 92-93/100 (18.80 Franken)

Chardonnay Riserva Stegher 2019: 92/100 (29.80 Franken)

Gewürztraminer Kleinstein 2024: 90/100 (21.80 Franken)

Tal 1930 2021 (80% Chardonnay, 15% Pinot Grigio, 5% Sauvignon Blanc): Wunderbare, extrem fruchtige Nase mit einem schönen Potpourri von Exotik, Agrumen, Gelbfrucht, Ananas, leichte Würze, enorm floral, herbal, dezente Holzderivatnoten wie Zedernholz; Schmelz, recht knackig, tief, schöner Fluss, ätherisch, druckvoll, hoch elegant, animierend, Topfinish. 95/100 – Jahrgang 2020: 94/100 (95 Franken. vinothek-brancaia.ch)

Rosa Rosé n.V. (teilentalkoholisiert, auf 9% runter, ist 2023): 84/100 (16.80 Franken)

Rosé Pischl 2024: 87/100 (14.90 Franken)

St. Magdalener «Kirchendach» 2023: 88/100 – Jahrgang 2022: 87/100 (16.80 Franken)

St. Magdalener Classico 2024 (Gütesiegel): 87/100 (9.90 Franken)

St. Magdalener Huck am Bach 2024: 88-90/100 (16.60 Franken)

St. Magdalener Moar 2023: Rosenmuskateller-Nase, generell Rosenwasser, auch Muskat, floral, ätherisch, spannend; Tiefe, Power, viel schwarze Frucht, Spannung, mal was anderes, frisches, langes Finish. 91-93/100 – Jahrgang 2019: 91/100 (17.90 Franken)

Blauburgunder Riserva Thalmann 2023: 92/100 – Jahrgang 2022: 92-93/100 – Jahrgang 2021: 92-93/100 – Jahrgang 2019: 91/100 (29.80 Franken)

Lagrein Classico 2023: 89/100 – Jahrgang 2022: 88-90/100 (16.80 Franken)

Lagrein Perl 2022: 90/1200 (19.70 Franken)

Lagrein Prestige Riserva 2021: Leicht holzige Nase, auch leicht aromatisch, floral, explosiv, dunkle Frucht; wieder etwas Schoggi und Espresso, enorme Power, Dichte, hoch konzentriert, Schmelz, tolle Länge. 93/100 (29.80 Franken)

Lagrein Riserva Taber 2023 (Foto): Rechtes Holz, Espresso, Tiefe, dunkle, ätherische Frucht; Schmelz, easy, schöner Fluss, rechte Tannine, wirkt nie überkonzentriert, Mundfülle, lang. 93/100 – Jahrgang 2022: 94/100 – Jahrgänge 2021 und 2020: 93/100 (45.80 Franken)

Merlot Black 2022: 91-92/100 (21.80 Franken)

Merlot Riserva Praun Siebeneich 2023: 90/100 (Fassprobe) – Jahrgang 2021: Wunderschöne, sehr fruchtige Nase mit markantem Kräutertouch, zart floral; ausgewogen, Schmelz, alles da, Frucht zwischen rot und schwarz, dezente Espressonote, Kräuterwürze, ätherisch, easy, nie überladen, stimmig in sich, lang. Grossartig! 94/100 – Jahrgang 2020: 93-96/100 (36.80 Franken)

Cabernet Riserva Mumelter 2023: 92-93/100 (37.80 Franken)

Der Lagrein Riserva Taber der Kellerei Bozen gilt als Südtiroler Ikonenwein.

Die zehn besten Weine Südtirols 2025

Keine Ahnung, wie viele Weine aus dem Südtirol ich 2025 verkostet habe. Viele. Vor allem dank der Vinitaly und des nur alle zwei Jahre stattfindenden Wine Summit, einer mehrtägigen Grossveranstaltung für Wein-Profis aus der ganzen Welt. Und hier sticht insbesondere die technische Verkostung in einer restaurierten Industrieanlage in Bozen heraus, in welcher 360 Weine von 98 ProduzentInnen zur Auswahl standen. Darunter viele der absolut besten. Und so ist diese Liste der Top Ten des Jahres absolut hochkarätig. Vertreten sind 5-mal weiss, 2 Blauburgunder, ein Lagrein, ein Bordeaux-Blend und ein Süsswein. Durchaus repräsentativ. Um in diese Liste zu kommen, brauchte es 96/100 Punkten. Also gewaltig viel. Was in Anbetracht der Qualität im Südtirol nicht erstaunt. Hier zwei Weine daraus. Dies gesamten Top Ten findest du im Textkasten.

Müller-Thurgau Vigna Feldmarschall von Fenner Tiefenbrunner 2022: Wunderbar expressive Nase, Agrumen, Gelbfrucht, Gletscherwasser, Frühlingswäsche, Marzipan, unglaublich vielschichtig; Schmelz, Tiefe, Power, mineralisch, füllt alles aus, ätherisch, zitrisches unfassbares Finale! Unglaublicher Wein! 96/100 für einen Hermann Müller aus Thurgau, das ist mal ein Statement… 56 Franken. www.globalwine.ch)

Pinot Noir Vigna Ganger Riserva Kellerei Girlan 2021: Sensationelle ausladende, burgundische Nase, Kirschen, nussig, unglaubliche Tiefe, Kirschen leicht alkoholisch, Power; Schmelz, nun feingliedrig, ätherisch, elegant, nie überbordend, Mundfülle total, leichte Minze, enorme Länge. TOP! 96/100 (145 Franken. www.weinvogel.ch)

Die Top Ten des Jahres 2025 im Südtirol Pinot Noir Riserva Wine Collection Kellerei St. Michael Eppan 2020 (ist ein Einzellagenwein aus Eppan-Berg, was aber nicht auf der Etikette steht): Kirschige, leicht nussige Nase, tief, Kräuter, Chriesi, zart Espresso und Tabak; Schmelz, ausgewogen, höchst elegant, Tiefe, ätherisch, Mundfülle, Superlang. Wow! 97/100 (124 Franken. www.boucherville.ch. P.S. Auch 97/100 Punkte kriegte die weisse Assemblage Appius 2020 der Kellerei St. Michael Eppan. 134 Franken. boucherville.ch) Tandaradei passito Gump Hof n.V. (Süsswein; Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Gewürztraminer): Sensationelle tiefe Nase, Honig, Melone, Banane, Karamell, mineralisch, enorme Fruchtsüsse, reife Birnen, minim vegetabil; Power, Tiefe, total sauternesk, Mundfülle, perfektes Süsse-/Säurespiel, enorme Länge. Wow! 97/100 (56 Franken. weinvogel.ch) Riserva LR Weiss Cantina Schreckbichl 2021 (Chardonnay, Weissburgunder, Sauvignon Blanc, Foto): leicht wachsige Nase, etwas Marzipan, Gelbfrucht, enorme Tiefe, mineralisch; Schmelz, minime Brotnote, Power, dezente Säure, total elegant, leichtfüssig, wunderbarer Fluss, alles aber sowas von im Lot und am richtigen Platz, ätherisch, füllt alles, endlos! WowWowWow! 96-97/100 (110 Franken. moevenpick-wein.ch) Terlaner I Primo Grand Cuvée Kellerei Terlan 2022: Bisschen viel Holz, Vanille, Gelbfrucht, ein Hint Agrumen, knallig, rauchig, enorme Mineralität; Schmelz, nun sehr zitrisch, wunderbare Säure, nie überladen, alles am richtigen Ort, floral, ätherisch, Riesenpotenzial, unglaubliche Länge! – Definitiv einer der besten Weissweine Italiens!!! 96-97/100 (235 Franken. casadelvino.ch) Pinot Noir Vigna Ganger Riserva Kellerei Girlan 2021: Sensationelle ausladende, burgundische Nase, Kirschen, nussig, unglaubliche Tiefe, Kirschen leicht alkoholisch, Power; Schmelz, nun feingliedrig, ätherisch, elegant, nie überbordend, Mundfülle total, leichte Minze, enorme Länge. TOP! 96/100 (145 Franken. weinvogel.ch) Kerner Granit 960 Kellerei Eisacktal 2022: Wunderschöne, strahlende, mineralische Nase, etwas floral, Agrumen, auch Gelbfrucht, mineralisch, hat alles, top! Schmelz, floral, dezente Säure, total elegant, feingliedrig, ätherisch, füllt alles aus, superlang. Grossartig! 96/100 (145 Franken. dmvini.ch) Cuvée Beyond the Clouds Elena Walch 2022: Ausbalancierte Nase, Tiefe, Gelbfrucht, leicht wachsig; Schmelz, ätherisch-medizinal, Tiefe, Brotnoten, knackige Säure, total stimmig, Mundfülle, lang. 96/100 TOP! (Preis auf Anfrage. Ca. 50 Franken. weibelweine.ch) Tres Kellerei Kurtatsch 2018 (65% Merlot, 25% Cabernet Franc, Rest Cabernet Sauvignon): Wunderbare, tiefe Nase, Frucht zwischen rot und schwarz, leicht laktisch, kommt wie ein grosser Pomerol daher, Kräuterwürze; Schmelz, harmonisch, Dichte, smarte, aber wilde Tannine, Power, viel Druck, ätherisch, noch viel zu jung, wunderbares Finish. 96/100 (185 Franken. www.fischer-weine.ch. www.vonsalis-wein.ch. landolt-weine.ch) Klosteranger Klosterkellerei Muri-Gries 2021: Tiefe, dunkle Frucht, Würze, ausgewogen, explosiv; Power, harmonisch, Schoggi, Kräuter, ätherisch, wunderbar samtene Tannine, harmonisch, alles am richtigen Ort, perfektionistisch, Medizinaltouch, druckvoll, superlang. 96/100 (74 Franken. weinvogel.ch) Müller-Thurgau Vigna Feldmarschall von Fenner Tiefenbrunner 2022: Wunderbar expressive Nase, Agrumen, Gelbfrucht, Gletscherwasser, Frühlingswäsche, Marzipan, unglaublich vielschichtig; Schmelz, Tiefe, Power, mineralisch, füllt alles aus, ätherisch, zitrisches unfassbares Finale! Der LR (steht für die Südtiroler Winzerlegende Luis Reifer) Riserva von Schreckbichl besteht aus Chardonnay, Weissburgunder und Sauvignon Blonc und ist ein Gedicht an eine weisse Cuvée. Die Kellerei Kurtatsch kann auch Merlot

Der Cabernet Sauvignon Freienfeld der Kellerei Kurtatsch aus dem gleichnamigen Dorf, das als Klein-Bordeaux des Südtirols gilt, ist weitherum bekannt. Ein Ikonenwein, der Jahr für Jahr mit den begehrten drei Gläsern von Gambero Rosso bedacht wird. Doch ein Klein-Bordeaux kann man nicht sein ohne Merlot. Der Brenntal ist das Rechtsufer-Pendant zum Freienfeld. 1995 kommt der erste Jahrgang mit dem fünf Jahre zuvor gepflanzten Traubenmaterial auf den Markt. Als erster offizieller Lagenwein der Genossenschaftskellerei. Zum 30-Jahr-Jubiläum hat die Kellerei, die von Obmann Andreas Kofler geleitet wird, eine kleine Vertikale organisiert. Digital, mit dem Verschicken von Halbdeziliter-Fläschchen in die Welt. Wie zu Pandemiezeiten ...

Was diese spannend macht: Dank der grösseren Temperaturunterschiede zwischen den Jahrgängen als in Bordeaux oder erst recht Bolgheri, sind diese viel unterschiedlicher. Denn der Brenntal ist ein alpiner Bordeaux. Was in Vergleichstastings mit den Prestigeweinen aus Bordeaux und Bolgheri besonders gut zum Tragen kommt. Der Wein reift ein Jahr in Barriques, danach sechs Monate in grossem Holz und am Schluss lässt man ihn noch ein Jahr auf der Flasche.

Die Schweizer Winzerelite hautnah am 9. März erleben

Die Mémoire des Vins Suisses ist die renommierteste Winzervereinigung der Schweiz. 59 Topproduzenten sowie ausgewählte Weinfachleute haben sich gefunden, um das Potenzial grosser Schweizer Weine einem breiten Publikum bekannt und zugänglich zu machen. Einmal im Jahr wird diese einzigartige Schatzkammer mit über 30'000 Weinen für dich geöffnet! Die Winzer zeigen am Mémoire-Tasting den neuesten Jahrgang ihres Weins, mit dem sie Mémoire-Mitglied geworden sind, einen gereiften Jahrgang sowie einen Überraschungswein. Jeder, der sich auch nur ein bisschen für Schweizer Wein interessiert, darf sich diesen Event eigentlich nicht entgehen lassen. Also: in die Agenda laden. Es ist der 9. März. Im Lake Side in Zürich können die 177 Weine von 16 bis 19 Uhr verkostet werden. Die Tickets kosten 45 Franken und können hier bestellt werden, wo du auch alle weiteren relevanten Details findest.

Und hier als Appetizer einer meiner Lieblingsweine aus der Mémoire:

Churer Blauburgunder Gian-Battista, Weinbau von Tscharner Schloss Reichenau, Reichenau-Tamins GR 2021: Verhaltene, tiefe Nase, ein Mini-Hauch Espresso, burgundisch, alles im Lot; Frische, knackig, viel Säure, wunderschöne Tannine, ätherisch, füllt alles aus, Griottes, auch Erdbeeren, unendlich lang. Super! Da bin ich jetzt schon giggerig darauf, den 22er am Mémoire-Tasting zu entdecken … Score: 97/100 (76 Franken. www.gerstl.ch)



