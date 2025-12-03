Darum gehts
- Zehn Champagner-Cocktail-Rezepte für verschiedene Geschmäcker und Anlässe
- Von klassischen bis zu überraschenden Kombinationen wie Bier und Wodka
- Cocktails enthalten verschiedene Zutaten, darunter Früchte, Liköre oder Cognac
Zuckerwürfel, Angosturabitter und ein Schuss Cognac zaubern diesen Champagner-Cocktail-Klassiker. Den Zuckerwürfel mit Angostura tränken, ins Champagnerglas geben, etwas Cognac darübergiessen und mit Bubbles auffüllen.
Gleiche Teile frischer Orangensaft und Champagner ergeben diesen fruchtigen Publikumsliebling. Leicht, spritzig und perfekt für den Sonntags-Brunch oder zum Geburtstagsfrühstück.
Ein Schuss Crème de Cassis nach Belieben mit Champagner aufgefüllt sorgt für einen beerigen Champagner-Cocktail mit sanfter Süsse. Kir Royale hat seinen Ursprung übrigens im Burgund.
Gin, Zitronensaft und etwas Zucker schaffen im Zusammenspiel mit Champagner ein zitrusfrisches Apéro-Erlebnis. Benannt wurde sie nach der 75-mm-Feldkanone der französischen Armee aus dem Ersten Weltkrieg.
Bellini Royale schmeckt mild, weich und erinnert an Sommer in Venedig. Pfirsichpüree, Champagner und ein Schuss Wodka sind alles, was du dafür brauchst.
Bier-Fans aufgepasst: Champagner und dunkles Stout-Bier ergeben ein spannendes Ensemble. Die feinperlige Säure des Champagners trifft auf malzige Noten mit leichtem Schokoladenaroma. Unbedingt ausprobieren!
Ein Gutsch Holunderblütenlikör und viel Champagner bringen florale Aromen ins Glas. St. Germain Spritz wirkt sehr charmant und bringt den Frühling ins Champagnerglas.
Raspberry Fizz schmeckt frisch, verspielt und leicht süsslich. Die Zutaten? Himbeeren, etwas Zitronensaft und natürlich Champagner.
Granatapfelsaft, Wodka, Holunderblütenlikör, Blutorangensaft, einen Schuss Zuckersirup und ordentlich Champagner bilden den Pomegranate Sparkler. Die Säure des Champagners balanciert die rotfruchtigen Töne überaus gekonnt.
Vorhang auf für den Apple Champagne Punch. Er schmeckt leicht würzig, feinfruchtig und ist wie gemacht für einen ausgelassenen Abend vor dem Kaminfeuer. Du brauchst dazu lediglich kalten Apfelsaft, etwas Calvados und Champagner.