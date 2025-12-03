DE
Von Mimosa bis Raspberry Fizz
Zehn raffinierte Champagner-Cocktails

Vor allem im Dezember darf Champagner weit mehr als nur prickeln. Von fruchtig und frisch bis würzig und elegant zeigen diese zehn Champagner-Cocktails, wie vielseitig die edlen Bubbles im Glas sein können.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Ein Mix aus frischem Orangensaft und Champagner ergibt eine leichte, spritzige und fruchtige Mimosa.
Darum gehts

  • Zehn Champagner-Cocktail-Rezepte für verschiedene Geschmäcker und Anlässe
  • Von klassischen bis zu überraschenden Kombinationen wie Bier und Wodka
  • Cocktails enthalten verschiedene Zutaten, darunter Früchte, Liköre oder Cognac
Nicolas GreinacherRedaktor Wein
1

Classic Champagne Cocktail

Zuckerwürfel, Angosturabitter und ein Schuss Cognac zaubern diesen Champagner-Cocktail-Klassiker. Den Zuckerwürfel mit Angostura tränken, ins Champagnerglas geben, etwas Cognac darübergiessen und mit Bubbles auffüllen.

2

Mimosa

Gleiche Teile frischer Orangensaft und Champagner ergeben diesen fruchtigen Publikumsliebling. Leicht, spritzig und perfekt für den Sonntags-Brunch oder zum Geburtstagsfrühstück.

3

Kir Royale

Ein Schuss Crème de Cassis nach Belieben mit Champagner aufgefüllt sorgt für einen beerigen Champagner-Cocktail mit sanfter Süsse. Kir Royale hat seinen Ursprung übrigens im Burgund.

4

French 75

Gin, Zitronensaft und etwas Zucker schaffen im Zusammenspiel mit Champagner ein zitrusfrisches Apéro-Erlebnis. Benannt wurde sie nach der 75-mm-Feldkanone der französischen Armee aus dem Ersten Weltkrieg. 

5

Bellini Royale

Bellini Royale schmeckt mild, weich und erinnert an Sommer in Venedig. Pfirsichpüree, Champagner und ein Schuss Wodka sind alles, was du dafür brauchst.

6

Black Velvet

Bier-Fans aufgepasst: Champagner und dunkles Stout-Bier ergeben ein spannendes Ensemble. Die feinperlige Säure des Champagners trifft auf malzige Noten mit leichtem Schokoladenaroma. Unbedingt ausprobieren!

7

St. Germain Spritz

Ein Gutsch Holunderblütenlikör und viel Champagner bringen florale Aromen ins Glas. St. Germain Spritz wirkt sehr charmant und bringt den Frühling ins Champagnerglas.

8

Raspberry Fizz

Raspberry Fizz schmeckt frisch, verspielt und leicht süsslich. Die Zutaten? Himbeeren, etwas Zitronensaft und natürlich Champagner.

9

Pomegranate Sparkler

Granatapfelsaft, Wodka, Holunderblütenlikör, Blutorangensaft, einen Schuss Zuckersirup und ordentlich Champagner bilden den Pomegranate Sparkler. Die Säure des Champagners balanciert die rotfruchtigen Töne überaus gekonnt.

10

Apple Champagne Punch

Vorhang auf für den Apple Champagne Punch. Er schmeckt leicht würzig, feinfruchtig und ist wie gemacht für einen ausgelassenen Abend vor dem Kaminfeuer. Du brauchst dazu lediglich kalten Apfelsaft, etwas Calvados und Champagner.

