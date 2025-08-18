Wer behauptet, dass der Sommer mit dem letzten Ferientag endet, hat noch nie ein Glas Wein getrunken, das nach Sonne und Meer schmeckt.

Darum gehts Weine können Ferienerinnerungen zurückbringen und die Sommerstimmung verlängern

Verschiedene Weinsorten eignen sich für unterschiedliche Stimmungen und Jahreszeiten

Die Sommerferien sind vorbei, doch im Kopf rauscht das Meer munter weiter. Wieder zu Hause angekommen, gilt es, die schöne Stimmung nicht einfach im Alltag versickern zu lassen, sondern am Leben zu halten. Weine können Ferienmomente erstaunlich leicht zurückbringen, oft schon mit dem ersten Schluck.

Für den schnellen Sprung ans Meer eignen sich Albariño aus Galicien oder ein knackiger Vermentino von Sardinien. Beide trockenen Weissweine verströmen feine Zitrusaromen und einen Hauch Salzigkeit, der das Meer lebendig macht. Rosé aus der Provence verbindet Leichtigkeit und Lebensfreude und ist wie geschaffen für unbeschwerte Spätsommerabende.

Zeitreise im Weinglas

Auch fernab der Küste finden sich flüssige Ferienerinnerungen. Ein gekühlter roter Bardolino aus Venetien oder ein französischer Beaujolais Nouveau passen perfekt, wenn die Abende kürzer werden. Sie schmecken fruchtig und weich genug, um den Sommer noch einmal aufleben zu lassen, bringen aber genug Struktur mit, um den Übergang in den Spätsommer sanft zu begleiten.

Das Schöne an dieser kleinen Zeitreise im Weinglas ist, dass sie keine Koffer braucht. Ein Innehalten am Weinregal, ein Gespräch mit jemandem, der seine Flaschen kennt, und schon steht ein Stück Ferien zu Hause auf dem Esstisch. Und wer neugierig neue Rebsorten probiert, verlängert nicht nur seinen Sommer, sondern entdeckt vielleicht auch gleich das Reiseziel für die nächsten Ferien.