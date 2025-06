1/6 Sommerzeit ist Dessertzeit. Welche Weine passen dazu? Foto: Getty Images

Sorbet

Erfrischende Säure, feine Süsse und eine luftige Textur machen das Sorbet zum Sommerhit. Im Veneto verquirlt man Zitronen-Sorbet mit Prosecco extra dry und einem Schuss Wodka mit dem Stabmixer. Scroppino heisst die luftige Erfrischung, die in eisgekühlten Sektflöten serviert wird. Wer es klassisch mag, serviert zum Zitronensorbet Prosecco oder fruchtigen Riesling Kabinett von der Mosel. Zu Sorbet aus roten Beeren passt — schon allein wegen der Farbe — Lambrusco mit leichter Restsüsse.

Erdbeeren mit Rahm

Ob die Erdbeeren in der Dessertschale oder auf einem Biskuit-Boden mit Schlagrahm gekrönt werden, ist egal. In beiden Fällen passt dazu Rosé. Erdbeeren haben Säure, darum darf der Begleit-Wein gerne ein wenig Restsüsse haben. Mürbeteig, Vanillecreme, Erdbeeren und Rahm sind die Zutaten für einen üppigen Erdbeerkuchen. In diesem Fall darf auch der Wein stoffiger sein, wie die Œil-de-Perdrix-Weine vom Neuenburgersee.

Pavlova

Ihren Namen verdankt die Baiser-Torte einer russischen Ballerina, die Ende der 1920er in Neuseeland und Australien ein gefeierter Star war. Seither gehört dieses Dessert zum kulinarischen Erbe in Down Under. Eine Pavlova trägt alles: Himbeeren, Rote Johannisbeeren, Erdbeeren, Granatapfelkerne. Hauptsache saftig und säurebetont. Dazu passen White Zinfandel oder Blush (Zinfandel Rosé) aus Kalifornien, die restsüss ausgebaut werden.

Trifles

Sie ersetzen im Sommer das gehaltvolle Tiramisu. Zwieback, Löffelbiskuits oder Mürbteigkekse werden mit dem Saft getränkt, den Früchte hergeben, wenn sie mit ein wenig Zucker ziehen. Im Frühsommer ist Rhabarberkompott dafür ideal. Geschichtet wird in Gläser oder Dessertschalen mit einer Creme aus Quark, Mascarpone und etwas Rahm. Zu Rhabarber mit der kräftigen Säure passt edelsüsser Amigne de Vétroz aus dem Wallis oder ein Elsässer Gewürztraminer Spätlese.