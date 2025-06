Mateus Rosé gehört zum Sommer wie der Grill auf die Terrasse. Selten findet man einen Wein für rund fünf Franken pro Flasche, der so viel Spass ins Glas bringt.

Pures Sommerfeeling: Eisgekühlter Mateus Rosé. Foto: Nicolas Greinacher

Darum gehts Mateus Rosé: Portugals meistverkaufter Sommerwein für unbeschwerte Stunden

Leicht, fruchtig und unkompliziert mit ausgewogener Aromatik

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Wenn die Temperaturen steigen und der Grill zum Dauerbrenner wird, gibt es einen Wein, der bei keiner Sommerparty fehlen darf: Portugals meistverkaufter Rosé Mateus. Der Klassiker bringt alles mit, was ein moderner Sommerwein heute braucht: Leichtigkeit, Frische und eine Prise mediterranen Charme.

Auch dank seines Retro-Flaschenbauchs ist er längst Kult – nicht nur bei eingefleischten Rosé-Fans. Mit nur elf Prozent Alkohol und dem fruchtbetonten Profil trifft der Tropfen den Nerv der Zeit und eignet sich ideal für unbeschwerte Stunden. Der kleine Kick Restsüsse sowie die spritzige Kohlensäure machen ihn auch beim jüngeren Publikum beliebt.

Mateus Rosé zum Sommersalat

Auch beim Preis zeigt sich Mateus von seiner Sonnenseite: Für knapp über fünf Franken bekommt man hier einen Stimmungsmacher, der sich für Apéros, Picknicks oder Gartenfeste bestens eignet. Besonders gut passt er zu leichten Gerichten wie Sommersalaten, Antipasti oder gegrilltem Gemüse. Ein unkomplizierter Allrounder, der somit auch an den Tisch passt.

Wichtig: Unbedingt eiskalt servieren, am besten direkt aus dem Eiskübel. So zeigt der Rosé seine ganze Frische und Lebendigkeit. Wer also einen vielseitigen Sommerwein sucht, der Spass macht, das Budget nicht strapaziert und dabei auch noch gut aussieht, wird mit dem portugiesischen Sonnenkind bestens bedient. Kurzum ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt.