Und wie man sie vermeidet
Die peinlichsten Fehler beim Weinservice zu Hause

Daheim stilvoll Wein servieren ist keine Raketenwissenschaft. Wir verraten, welche Fehler häufig passieren und wie du sie vermeidest.
Publiziert: vor 25 Minuten
Beim Weinservieren lauern diverse Fettnäpfchen.
Darum gehts

  • Zehn häufige Fehler beim Weinservieren, und wie man sie umgeht
  • Eleganz und Rücksicht auf Gäste sind beim Weinausschank wichtig
  • Artikel listet Fehler auf, darunter falsche Reihenfolge beim Einschenken
Nicolas GreinacherRedaktor Wein
1

Sich selber zuerst einschenken

Gäste vor Gastgeber. Immer.

2

Wein falsch temperiert servieren

Raumtemperatur bedeutet nicht 24 Grad. Rotwein darf ruhig etwas kühler sein und Weisswein kein Eiszapfen.

3

Korken mit lautem Plopp herausreissen

Eleganz hat Vorrang, arbeite leise und kontrolliert.

4

Gläser randvoll einschenken

Weniger ist mehr und sieht auch noch besser aus.

5

Gläser aus der Spülmaschine mit Kalkfilm

Keine Streifen, kein Duft, kein Restspülmittel. Der Wein wird es dir danken.

6

Karaffieren um jeden Preis

Nicht jeder Wein braucht Luft. Junge Tanninbomben ja, fragile alte selten.

7

Mit Parfüm, Handcreme oder Mundspray servieren

Das Bouquet soll vom Wein kommen, nicht von dir.

8

Gläser oben anfassen

Fingerabdrücke sind kein Dekor. Die Gläser immer schön am Stiel halten.

9

Mit dem Wein knausern

Leere Gläser bei halb voller Flasche? Nachschenken nicht vergessen.

10

Das Glas verfehlen

Wein gehört ins Glas und nicht auf Tischtuch oder Kleider. Volle Konzentration beim Einschenken.

