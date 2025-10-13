Prosecco boomt in den USA: Der italienische Schaumwein erzielt Rekordumsätze, begeistert alle Altersgruppen und lässt sogar Champagner in der Popularität hinter sich.

US-Verkäufe erreichten 2024 Rekordwert von 531 Millionen US-Dollar

Prosecco erlebt in den Vereinigten Staaten, dem weltweit grössten Weinmarkt, einen rasanten Aufschwung. Laut einem aktuellen Bericht des «UIV-Vinitaly Observatory» erreichten die US-Verkäufe 2024 einen Rekordwert von 531 Millionen US-Dollar. Damit hat der italienische Schaumwein nicht nur seine Spitzenposition im Segment weiter gefestigt, sondern auch Champagner in puncto Dynamik und Popularität überholt.

Mittlerweile steht Prosecco für rund ein Drittel des Gesamtwerts aller in den USA verkauften italienischen Weine. Kein anderes Produkt aus Italien wächst derzeit so stark auf dem amerikanischen Markt. Besonders bemerkenswert ist, dass der prickelnde Klassiker bei allen Altersgruppen beliebt ist und sich zunehmend auch ausserhalb traditioneller Konsumanlässe zeigt.

So hat sich Prosecco längst vom reinen Aperitif zum festen Bestandteil der US-Trinkkultur entwickelt. Ob aus der Flasche oder der Dose, ob pur, als Bestandteil von Spritz oder anderen Mixgetränken – die Italo-Bubbles sind vielseitiger denn je. Rosé-Prosecco als relativ junge Kategorie sowie bezahlbare Preise helfen ebenfalls.

Dank seiner breiten Akzeptanz und stabilen Marktposition ist Prosecco bestens gerüstet, um mögliche Herausforderungen wie die neuen US-Zölle zu meistern. Darüber hinaus hat der italienische Schaumwein innerhalb weniger Jahre die höchste Bekanntheit unter allen italienischen Weinen in den USA erreicht – und ein Ende dieses Erfolgs ist vorerst nicht in Sicht.