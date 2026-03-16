Auf einem Golfplatz bei Manchester (England) tat sich ein Loch auf. Nun haben Archäologen einen historischen Weinkeller ausgebuddelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auf einem Golfplatz bei Manchester sackte der Boden weg

Sas Sinkloch führte zu einem historischen Weinkeller

Die Wein- und Portweinflaschen darin waren allerdings leer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Der Greenkeeper des Davyhulme Park Golf Clubs bei Manchester (England) staunte nicht schlecht, als er Anfang März ein Sinkloch im gepflegten Rasen entdeckte. Zunächst vermutete man den Einsturz eines alten Abwasserkanals bei Loch 13 und wollte den Schaden rasch beheben.

Doch der vermeintliche Kanal entpuppte sich als Eingang zu einem alten Keller. Das aus Ziegelsteinen gemauerte Gewölbe ist ein Überbleibsel von Davyhulme Hall.

Nur leere Weinflaschen

Der Landsitz aus dem Mittelalter wurde im 19. Jahrhundert abgerissen, lange vor dem Bau der Golfanlage im Jahr 1911. Im historischen Gewölbe fanden Archäologen leere Wein- und Portweinflaschen. Interessanterweise wird das Rasenstück um Loch 13 im Clubjargon «The Cellars», die Keller, genannt.

Kellerfunde wie bei Manchester gibt es immer wieder, oft sind sie allerdings spektakulärer: 2011 stiessen Forscher in einer Höhle in Armenien auf einen Keller, in dem vor über 6100 Jahren Wein produziert wurde.

Schiffswrack mit Champagner

Nicht in der Erde, aber unter Wasser wurde 2010 vor den finnischen Ålandinseln ein Schiffswrack mit Champagnerflaschen an Bord entdeckt. Von den 168 Flaschen waren 70 intakt, darunter auch drei der Marke Veuve Clicquot.

Das kalte Wasser der Ostsee schaffte es allerdings nicht, die Bläschen zu konservieren, wie eine Degustation zeigte. Dennoch wurden 2012 acht Flaschen zu einem Preis von über 100'000 Euro in Helsinki versteigert. Ein Erlös, von dem der Golfclub bei Manchester nur träumen kann. Dort soll der historische Flaschenfund im Clubhaus ausgestellt werden.