Ein 600 Jahre alter Traubenkern aus einem Spital in Valenciennes beweist: Pinot noir wurde schon zu Zeiten Jeanne d'Arcs angebaut. Archäobotaniker feiern den Fund als historische Sensation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Traubenkernfunde werden mit der DNA heutiger Rebsorten abgeglichen

Der Kern hat die gleiche DNA wie ein heutiger Pinot-noir-Klon

Damit ist bewiesen, dass schon zu Zeiten Jeanne d'Arcs in Frankreich Pinot noir angebaut wurde War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die nordfranzösische Universitätsstadt Valenciennes nahe der Grenze zu Belgien hat eher mit Stahlproduktion als mit Weinbau zu tun. Doch jetzt steht die Stadt im Fokus der Rebenforscher.

In einem Spital aus dem 15. Jahrhundert wurde ein 600 Jahre alter Traubenkern in der ehemaligen Latrine entdeckt.

Molekular-Archäologen am Werk

Ein sensationeller Fund für Archäobotaniker, denn unter Luftabschluss halten sich die Kerne Jahrtausende lang und es lässt sich aus ihnen DNA extrahieren, die mit den Genprofilen von Rebsorten abgeglichen werden kann.

Im Zuge einer Forschungsarbeit der Universität Toulouse untersuchte der Molekular-Archäologe Ludovic Orlando Traubenkerne von 49 Fundstätten.

Neue Studie brachte Klarheit

Bisher konzentrierte sich die Forschung auf Zeitabschnitte von vor 2500 bis 1000 Jahren. Doch die neue Studie bezog auch Rebkernfunde mit ein, die aus dem Mittelalter datierten. Darunter auch der Kern aus dem Spital in Valenciennes.

Das Forscherteam landete beim DNA-Abgleich einen Treffer, der in Frankreich für Wirbel sorgte: Das Genprofil des Spital-Kerns war identisch mit jenem eines Pinot-noir-Klons, der heute noch in den Rebbergen steht.

Uralt-Klon für die Rebenvermehrung

Damit ist bewiesen, dass bereits zu Zeiten Jeanne d'Arcs Pinot noir in Frankreich angebaut wurde und der Handel mit Schnittholz für die vegetative Rebenvermehrung bereits im späten Mittelalter florierte. Bisher dienten lediglich Schriftstücke als Beweis für das Alter der Rebsorte.

Pinot noir wurde erstmals im Jahr 1375 erwähnt, als Philipp der Kühne einen Besuch bei der Familie seiner Frau im belgischen Brügge mit der Lieferung von 2500 Litern «rubinfarbenen Pinot-Wein» ankündigte.

Jeanne d'Arc wurde vermutlich 1412 geboren und starb am 30. Mai 1431 in Rouen (Normandie) auf dem Scheiterhaufen. Dass aus den Zeiten der französischen Nationalheldin ein Pinot-noir-Klon existiert, ist bemerkenswert.