Darum gehts
- Wein ist ein vielseitiges Geschenk mit langem Mindesthaltbarkeitsdatum und für jedes Budget
- Lokale Weine unterstützen Schweizer Winzer und wecken schöne Ferienerinnerungen
- Wein gibt es in allen Formaten, von kleinen Flaschen bis zu beeindruckenden Grossformaten
Wein setzt niemanden unter (Trink-)Druck. Die Flasche wartet geduldig, bis der richtige Moment fürs Korkenziehen kommt.
Für jedes Budget gibt es passende Tropfen; von fünf Franken bis weit in den vierstelligen Bereich. Wein ist das Chamäleon unter den Geschenken.
Die beschenkte Person trinkt keinen Alkohol? Alkoholfreier Wein hat sich gerade in den letzten Jahren vermehrt etabliert.
Eine festlich verpackte Weinflasche wirkt hochwertig und durchdacht. In einer edlen Box sieht selbst der spontane Kauf nach grosser Planung aus.
Du legst Wert auf lokale Produkte und willst trotzdem beeindrucken? In fast jedem Schweizer Kanton wird mittlerweile Wein gekeltert.
Wein gibt es in allen Formaten; von putzigen Kleinflaschen bis hin zu beeindruckenden Grossformaten. Letztere eignen sich besonders gut, wenn ein runder Geburtstag gefeiert wird.
War jemand dieses Jahr in einem Weinland unterwegs und kam begeistert zurück? Eine Flasche aus genau dieser Region weckt schöne Ferienerinnerungen.
Vor Weihnachten locken viele Weinfachhändler mit attraktiven Rabatten. Du sparst Geld und wirkst trotzdem grosszügig.
Die beschenkte Person kocht leidenschaftlich gern und redet stundenlang über Rezepte? Mit einem Wein, der zum Lieblingsgericht passt, triffst du mitten ins Herz.
Wein ist und bleibt ein Kulturgut. Mit einer Flasche verschenkst du Handwerk und Tradition.