Die Zeit zum Geschenke kaufen rennt davon, doch deine Ansprüche bleiben hoch? Wir präsentieren zehn überzeugende Gründe, warum eine schöne Flasche Wein nahezu immer die perfekte Wahl ist.

Weshalb du mit Wein zu Weihnachten goldrichtig liegst

Darum gehts Wein ist ein vielseitiges Geschenk mit langem Mindesthaltbarkeitsdatum und für jedes Budget

Lokale Weine unterstützen Schweizer Winzer und wecken schöne Ferienerinnerungen

Wein gibt es in allen Formaten, von kleinen Flaschen bis zu beeindruckenden Grossformaten

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

1 Langes Mindesthaltbarkeitsdatum

Wein setzt niemanden unter (Trink-)Druck. Die Flasche wartet geduldig, bis der richtige Moment fürs Korkenziehen kommt.

2 Auf dein Portemonnaie zugeschnitten

Für jedes Budget gibt es passende Tropfen; von fünf Franken bis weit in den vierstelligen Bereich. Wein ist das Chamäleon unter den Geschenken.

3 Auch ohne Umdrehungen

Die beschenkte Person trinkt keinen Alkohol? Alkoholfreier Wein hat sich gerade in den letzten Jahren vermehrt etabliert.

4 Sieht nach Geschenk aus

Eine festlich verpackte Weinflasche wirkt hochwertig und durchdacht. In einer edlen Box sieht selbst der spontane Kauf nach grosser Planung aus.

5 Lokal schlägt global

Du legst Wert auf lokale Produkte und willst trotzdem beeindrucken? In fast jedem Schweizer Kanton wird mittlerweile Wein gekeltert.

6 Grösse ist keine Nebensache

Wein gibt es in allen Formaten; von putzigen Kleinflaschen bis hin zu beeindruckenden Grossformaten. Letztere eignen sich besonders gut, wenn ein runder Geburtstag gefeiert wird.

7 Ferien zum Einschenken

War jemand dieses Jahr in einem Weinland unterwegs und kam begeistert zurück? Eine Flasche aus genau dieser Region weckt schöne Ferienerinnerungen.

8 Mehr Wein fürs Geld

Vor Weihnachten locken viele Weinfachhändler mit attraktiven Rabatten. Du sparst Geld und wirkst trotzdem grosszügig.

9 Passt perfekt zum Menü

Die beschenkte Person kocht leidenschaftlich gern und redet stundenlang über Rezepte? Mit einem Wein, der zum Lieblingsgericht passt, triffst du mitten ins Herz.

10 Klassiker mit Stil

Wein ist und bleibt ein Kulturgut. Mit einer Flasche verschenkst du Handwerk und Tradition.