Chablis im Burgund steht zunehmend unter Klimadruck und reagiert mit neuen Regeln und Techniken, um seine berühmte Frische zu bewahren. Wir verraten, an welchen Stellschrauben gedreht wird.

Darum gehts Klimawandel beeinflusst Chablis-Weinbau. Region modernisiert Anbaumethoden für Qualitätserhalt

Winzer experimentieren mit Schattenspendern und angepassten Lesezeitpunkten für Frische

Einsteiger-Chablis ist ab etwa 25 Franken erhältlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Rund vier Fahrstunden ab Genf oder Basel entfernt spüren die Weingüter der französischen Weinanbauregion Chablis die Folgen des Klimawandels inzwischen fast jede Saison. Das nördlichste Eck Burgunds war schon immer kühl, doch heute wechseln sich Frostnächte und Hitzewellen in rasantem Tempo ab.

Damit die archetypischen Chardonnay-Weissweine auch in Zukunft so riechen und schmecken, wie man sie kennt, hat die Region jüngst ihre Regeln modernisiert und mehr Spielraum für neue Anbaumethoden geschaffen, wie das Branchenmagazin «The Drinks Business» kürzlich berichtete.

Kampf gegen Frost und Trockenheit

Lockerere Vorgaben zu Pflanzdichte, Begrünung und Bodenpflege sollen den Rebstöcken helfen, besser mit Trockenphasen klarzukommen. Gleichzeitig setzen viele Winzer auf einen späteren Rebschnitt, damit die Knospen später austreiben und nicht während früher Frostschübe erfrieren. Solch kleine Verschiebungen können entscheidend zum Gelingen eines Jahrgangs beitragen.

Grosse Aufmerksamkeit gilt ausserdem der Stilistik. Chablis will seine berühmte Frische bewahren und immer höheren Alkoholwerten entgegenwirken. Dazu gehören Experimente mit kleinen Schattenspendern in der Laubwand und ein sorgfältig geplanter Lesezeitpunkt, um die grünen Apfel- und frischen Zitrusnoten zu behalten.

Spannungsgeladener Chablis zählt nach wie vor zu den interessantesten Chardonnays, oftmals hinterlegt durch seine mineralische Austernschalennote. Diese Art passt hervorragend zu Meeresfrüchten, gegrilltem Fisch oder weissem Fleisch wie Poulet oder Kalbsvoressen. Einsteiger-Chablis ist in der Regel bereits ab rund 25 Franken erhältlich.