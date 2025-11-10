Das hätte böse enden können. Ein 77-jähriger Franzose überlebte dank seiner Lebensmitteleinkäufe und mehreren Flaschen Wein den Sturz mit dem Velo in eine Schlucht.

1/6 Unter anderem der Weineinkauf rettete einem 77-Jährigen in den französischen Cevennen nach einem Sturz mit dem Velo das Leben. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Wein besteht zu rund 80 Prozent aus Wasser und enthält pro Liter rund 700 Kalorien. Das hat einem Rentner in Südfrankreich wohl das Leben gerettet. Laut dem französischen Magazin «Entrevue» verunglückte der Mann in der letzten Oktoberwoche mit dem Velo in einer abgelegenen Region der Cevennen.

Er kam vom Einkaufen und war auf dem zwölf Kilometer langen Weg nach Hause. Während der Fahrt verpasste er eine Abzweigung auf der Nationalstrasse 106 und stürzte mit seinem Velo 40 Meter tief in ein Flussbett.

Überlebenswille, Proviant und Wein

Der Rentner überstand den Sturz leicht verletzt, konnte sich aber nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Hörte er ein Auto, versuchte er sich durch Rufen bemerkbar zu machen. Vergebens.

Glücklicherweise überstanden auch seine Einkäufe den Unfall. Unter den Lebensmitteln und Getränken waren auch mehrere Flaschen Wein, die wie durch ein Wunder nicht zu Bruch gegangen waren.

Rettung nach drei Tagen

Nach drei Tagen hörten Strassenarbeiter seine Rufe. In der Schlucht entdeckten sie ein ramponiertes Velo und den entkräfteten Senior.

Das unterkühlte Unfallopfer hatte sich bei zahlreichen Versuchen, mit dem Velo wieder auf die Strasse zu klettern, weitere Blessuren zugezogen.

«Es ist ein Wunder», kommentierte der Chefarzt des Rettungsdienstes. «In der Kälte und Nässe, fast ohne Nahrung und Trinkwasser, hatte er einen unglaublich starken Überlebenswillen.» Und zum Glück ein paar Flaschen Wein in den Einkaufstaschen.