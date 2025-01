In unserem westlichen Nachbarland stiehlt Bier dem Wein die Show. Frankreichs Trinkgewohnheiten durchlaufen einen markanten Wandel.

1/5 In den letzten vier Jahren wurden die Marktanteile, die Wein in Frankreich verloren hat, fast vollständig von Bier übernommen. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Frankreichs Alkoholkonsum sinkt, Bier gewinnt an Beliebtheit gegenüber Wein

Bier überholt Wein als beliebtestes alkoholisches Getränk in Frankreich

Weinanteil am Einkaufsvolumen fiel auf 40%, Bier und Mixgetränke legten zu Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Im Land der Spitzenweine zeichnet sich eine bemerkenswerte Entwicklung ab, wie der französische Sender Europe 1 kürzlich berichtete. Wie in vielen Ländern geht der Alkoholkonsum auch in Frankreich zurück – um rund 20 Prozent in den letzten 15 Jahren. Dabei gehts es nicht nur um weniger Trinken, sondern auch um veränderte Vorlieben.

Während Spirituosen, Wein und Bier allesamt zur Kategorie alkoholischer Getränke zählen, zeigen aktuelle Zahlen, dass nicht alle gleichermassen betroffen sind. In den letzten vier Jahren wurden die Marktanteile, die Wein verloren hat, nämlich fast vollständig von Bier übernommen.

Bier überholt Wein

Zwischen 2019 und 2023 fiel der Anteil von Wein am Einkaufsvolumen alkoholischer Getränke eines durchschnittlichen französischen Haushalts noch auf 40 Prozent – erstmals weniger als die Hälfte. Auf der anderen Seite hat Bier, zusammen mit alkoholischen Mixgetränken, kräftig zugelegt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Bier enthält weniger Alkohol und kostet weniger.

Diese Entwicklung überrascht, da die Weinverkäufe während der Covid-Pandemie vielerorts ein Hoch erlebten. Wie sich nun zeigt, war dieser Anstieg nur von begrenzter Dauer. Ob das französische Verhältnis zwischen Wein und Bier je wieder ins ursprüngliche Gleichgewicht zurückfindet, bleibt abzuwarten. Zu wünschen wäre es, da Frankreich nach wie vor eines der faszinierendsten Weinländer ist.