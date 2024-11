Scherben zerbrochener Weingläser bringen nur dann Glück, wenn sie richtig entsorgt werden. Mit unseren Tipps bleibt das Pflaster in der Schublade.

So beseitigst du kaputte Weingläser richtig

1/6 Kaputte Weingläser kommen auch in den besten Haushalten vor. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Zerbrochene Weingläser: Sicherheit und effektive Methoden für schnelle Reinigung

Handschuhe tragen, grosse Scherben zuerst aufsammeln, feuchtes Tuch für Splitter

Mehrere Schritte empfohlen, um Glasscherben sicher zu entfernen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Ein plötzlicher Windstoss auf der Terrasse, eine unachtsame Handbewegung oder ein Zusammenstoss mit der Flasche beim Einschenken – schon liegen Glasscherben am Boden. Zerbrochene Weingläser sind nicht nur ein Stimmungskiller und ein Kostenfaktor, sondern stellen auch eine ernstzunehmende Verletzungsgefahr dar. So beseitigst du die Scherben schnell und sicher, ohne dich zu schneiden.

Sicherheit an erster Stelle

Zieh dir Schuhe und Küchenhandschuhe an. So vermeidest du schmerzhafte Schnitte an Händen oder Füssen. Glasscherben können tückisch sein, selbst kleinste Splitter sind messerscharf.

Grosse Scherben zuerst

Sammle die grossen Glasstücke vorsichtig auf. Danach legst du die Scherben entweder in eine Tragetasche, oder du legst sie auf mehrere Lagen Zeitungspapier. Hast du keine Zeitung griffbereit, kannst du auch dickere Papiertüten verwenden.

Kleine Splitter entfernen

Für die feinen Splitter hilft ein feuchtes Küchentuch oder ein angefeuchteter Schwamm. Drück ihn vorsichtig auf die betroffenen Stellen, damit die kleinen Glasstücke daran haften bleiben.

Nutze Licht

Um sicherzugehen, dass du nichts übersiehst, hilft eine gute Lichtquelle. Halte eine Taschenlampe flach über den Boden, so werden auch kleinste Splitter sichtbar, die du sonst vielleicht übersehen würdest.

Vergiss die Ecken nicht

Glassplitter fliegen oft weiter, als man denkt. Wische gründlich unter Möbeln und in den Ecken nach, zum Beispiel mit einem Handwischer.

Scherben sicher entsorgen

Zum Ende wickelst du alle Scherben in mehrere Lagen Zeitungspapier, die du anschliessend zusammenknüllst und mit einem Klebband umwickelst. Danach ab damit in den Hausmüll.