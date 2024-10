Bordeaux und Rioja zählen zu den beliebtesten Rotweinen. Foto: Getty Images/Image Source 1/6

Auf einen Blick Rioja und Bordeaux: Unterschiedliche Weine aus zwei Top-Regionen

Bordeaux hat maritimes Klima, Rioja kontinentales Klima mit heisseren Sommern

Rioja verwendet hauptsächlich Tempranillo, Bordeaux setzt auf Merlot und Cabernet sauvignon

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Das Klima

Bordeaux liegt nah an der französischen Atlantikküste und hat ein maritimes Klima. Die Sommer sind warm, aber selten extrem heiss, was für eine gleichmässige Reifung der Trauben sorgt. Rioja, im Norden Spaniens, hat dagegen ein kontinentales Klima. Hier sind die Sommer heisser und die Winter kälter, besonders in den höheren Lagen auf teilweise über 800 Metern über Meer.

Dunkle Rebsorten

In Bordeaux dominieren Merlot und Cabernet Sauvignon. Sie werden oft im Verschnitt verwendet, um Weine mit vielschichtigen Aromen zu erzeugen. Auch Cabernet franc, Petit Verdot oder Malbec kommt gelegentlich vor. Rioja setzt hingegen auf die Tempranillo-Traube, die dort den Ton angibt. Vier weitere dunkle Rebsorten sind in rotem Rioja ebenfalls erlaubt: Garnacha, Graciano, Mazuelo und Maturana tinta.

Weisse Rebsorten

Sowohl aus Bordeaux wie auch aus Rioja gibt es sensationelle Weissweine. Weisser Rioja ist in der Regel trocken und darf aus neun Rebsorten bestehen, wie zum Beispiel Viura oder Garnacha blanca. Bordeaux arbeitet hingegen mit Sémillon, Sauvignon blanc und Muscadelle in trockenen, wie auch in süssen Varianten (z.B. Sauternes).

Der Reifeprozess

Ein weiterer Unterschied liegt in der Länge des Ausbaus. Viele Riojas verbringen mehrere Jahre in Eichenfässern und in der Flasche, bevor sie auf den Markt kommen. Rioja Gran Riserva darf beispielsweise erst nach fünf Jahren in den Verkauf gelangen. Auch die allerbesten Bordeaux-Weine kommen in der Regel spätestens innert drei Jahren nach der Ernte auf den Markt.

Tanninstruktur

Bordeaux-Tannine spürst du vor allem am oberen Zahnfleisch, während Rioja-Gerbstoffe oftmals etwas kreidig daherkommen und sich in den Backen bemerkbar machen. Im Gegensatz zu Bordeaux sind rote Riojas deshalb meist etwas weniger geschliffen.

Preis

Die Schweiz gilt nach wie vor als wichtigster Exportmarkt für Rioja. Neben der hohen Qualität ist es vor allem das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, dass die spanischen Tropfen hierzulande so attraktiv macht. Bereits um 15 Franken pro 0,75 Liter Flasche erwarten einen qualitativ schöne Weine, während es bei rotem Bordeaux in der Regel erst ab 20 bis 30 Franken spannend wird.