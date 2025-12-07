In ausgewählten Weinregionen Frankreichs trifft man auf Orte, an denen feinster Wein und prächtige Schlösser so schön zusammenspielen, als wären sie füreinander gemacht.

Darum gehts Bordeaux und Loire-Tal verbinden Weingenuss mit architektonischer Geschichte

Schlösser in Bordeaux sind oft aktive Weingüter mit weltbekannten Etiketten

Im Loire-Tal erstrecken sich Schlösser entlang des langen Flusses

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Wer durch Frankreichs Weinlandschaften reist, trifft immer wieder auf Gegenden, an denen sich Weingenuss und architektonische Geschichte perfekt ergänzen. Besonders auffällig wird das dort, wo Weinreben sich bis an die Mauern historischer Schlösser schmiegen.

Die Verbindung aus jahrhundertealter Architektur und reicher Weinkultur schafft eine Stimmung, die man nicht einfach nur besichtigt, sondern regelrecht erlebt. Zwei Regionen stechen dabei besonders hervor. Und das Beste an Ihnen ist, dass sie sich auch relativ einfach bereisen lassen.

Bordeaux und Loire-Tal im Fokus

Viele Bordeaux-Schlösser sind bis heute aktive Weingüter und tragen ihre Namen im Etikett weltbekannter Flaschen. Die Gärten sind gepflegte Parklandschaften, die Fasskeller architektonische Kunstwerke und die Fassaden ultra-fotogen.

Besucher erleben in Bordeaux nicht nur klassische Weindegustationen, sondern tauchen für einen Moment in die Welt traditionsreicher Familien und Handelshäuser ein. Bordeaux zeigt wie kaum eine andere Weinregion, wie sehr ein Schloss Teil einer Weinlandschaft sein kann.

Ganz anders wirkt das Loiretal, das oft das Tal der Schlösser genannt wird. Hier ziehen sich Schlösser wie eine historische Perlenkette entlang des Loire-Flusses, eingebettet in weiche Hügel und helle Kalksteinlandschaften.

Viele dieser Schlösser entstanden als Landsitze französischer Könige. Zwischen den Rebsorten Sauvignon blanc, Chenin blanc und Cabernet Franc entfaltet sich eine architektonisch spannende Kulturlandschaft, deren Charme weit über den Glasrand hinausreicht.

Was Bordeaux und das Loiretal verbindet, ist die Art, wie Weinbau und Architektur ein einzigartiges Gesamtbild formen. Wer sich für Wein interessiert und zugleich das Gefühl von Zeitreisen liebt, dem sei ein Besuch dieser Regionen wärmstens empfohlen.

Von der Schweiz aus erreicht man Bordeaux am bequemsten per Direktflug oder mit dem Zug über Paris. Auch ins Loiretal gelangt man unkompliziert, meist via Zugfahrt nach Tours oder Angers. Vor Ort bieten Mietwagen die grösste Freiheit, um Schlösser und Weingüter entspannt zu erkunden.