Darum gehts
- Wein und Schokolade: Perfekte Kombinationen für Geniesser
- Tawny Port mit Milchschokolade ergibt ein einmaliges Dessert
- 10 verschiedene Wein-Schokolade-Paarungen vorgestellt
Dieser portugiesische Alleskönner hat feine Nussaromen im Gepäck, die wunderbar mit cremiger Milchschokolade harmonieren. Seine oxidative Reife sorgt für Tiefgang und einen langen Nachgeschmack.
Süsser Oloroso Sherry bringt Noten von Walnüssen, Feigen und Toffee mit, die die Bitternoten dunkler Schokolade elegant einfangen. Wer auf intensive Kompositionen steht, kommt hier voll auf seine Kosten.
Die weihnachtlichen Aromen von Backpflaume und Karamell schaffen eine harmonische Geschmacksverbindung mit Haselnussschokolade. Besonders gut funktioniert das Duo, wenn der Marsala leicht gekühlt serviert wird.
Die präzise Säurestruktur dieses süssen Klassikers bringt genau jene Frische, die weisser Schokolade oft fehlt. Die fruchtigen Pfirsich- und Aprikosenaromen setzen einen schönen Kontrapunkt zur süssen Schoggi.
Sauternes glänzt mit Honignoten und passt damit herrlich zu Schokolade mit Salzkaramell. Die Süsse spielt mit dem Salz, während das Salz die Komplexität des Weins betont.
Ungarischer Tokajer bringt seine berühmte Balance aus Säure und Edelsüsse ins Spiel. Seine aprikosenartigen Aromen passen perfekt zu Schokolade mit kandierter Orangenzeste.
Ein süsser demi-sec Champagner kombiniert Spritzigkeit mit spürbarer Restsüsse, was Zartbitterschokolade spielend auflockert.
Amarone mit dezenter Restsüsse bringt dunkle Kirschen und Feigen mit, was ihn zum idealen Partner für Schokolade ab 90 Prozent Kakaoanteil macht. Seine Fülle nimmt der Bitterkeit die Härte, womit ein harmonisches Geschmackserlebnis entsteht.
Ein fülliger australischer Shiraz liefert gekochte schwarze Früchte und ordentlich Würze, was ihn zum auserwählten Begleiter für Chili-Schokolade macht. Die leichte Schoggi-Schärfe wird damit fein abgefedert.
Die Cassis- und würzige Holznoten dieses südafrikanischen Rotweinklassikers passen hervorragend zu dunkler, herber Schokolade. Wer kraftvolle Kombis liebt, findet hier sein ideales Pairing.