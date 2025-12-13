Schokolade im Dezember wird erst mit der passenden Weinbegleitung so richtig festlich. Unsere Kombinationsmöglichkeiten zeigen, wie gut die verschiedenen Aromen und Geschmäcker zusammenspielen.

Darum gehts Wein und Schokolade: Perfekte Kombinationen für Geniesser

Tawny Port mit Milchschokolade ergibt ein einmaliges Dessert

1 20-jähriger Tawny Port mit Milchschokolade

Dieser portugiesische Alleskönner hat feine Nussaromen im Gepäck, die wunderbar mit cremiger Milchschokolade harmonieren. Seine oxidative Reife sorgt für Tiefgang und einen langen Nachgeschmack.

2 Oloroso Sherry zu dunkler Schokolade

Süsser Oloroso Sherry bringt Noten von Walnüssen, Feigen und Toffee mit, die die Bitternoten dunkler Schokolade elegant einfangen. Wer auf intensive Kompositionen steht, kommt hier voll auf seine Kosten.

3 Marsala Dolce zu Haselnussschokolade

Die weihnachtlichen Aromen von Backpflaume und Karamell schaffen eine harmonische Geschmacksverbindung mit Haselnussschokolade. Besonders gut funktioniert das Duo, wenn der Marsala leicht gekühlt serviert wird.

4 Riesling Auslese zu weisser Schokolade

Die präzise Säurestruktur dieses süssen Klassikers bringt genau jene Frische, die weisser Schokolade oft fehlt. Die fruchtigen Pfirsich- und Aprikosenaromen setzen einen schönen Kontrapunkt zur süssen Schoggi.

5 Sauternes zu Schokolade mit Salzkaramell

Sauternes glänzt mit Honignoten und passt damit herrlich zu Schokolade mit Salzkaramell. Die Süsse spielt mit dem Salz, während das Salz die Komplexität des Weins betont.

6 Tokajer zu dunkler Schokolade mit Orangenschale

Ungarischer Tokajer bringt seine berühmte Balance aus Säure und Edelsüsse ins Spiel. Seine aprikosenartigen Aromen passen perfekt zu Schokolade mit kandierter Orangenzeste.

7 Demi-sec Champagner zu Zartbitterschokolade

Ein süsser demi-sec Champagner kombiniert Spritzigkeit mit spürbarer Restsüsse, was Zartbitterschokolade spielend auflockert.

8 Amarone zu Schokolade mit hohem Kakaoanteil

Amarone mit dezenter Restsüsse bringt dunkle Kirschen und Feigen mit, was ihn zum idealen Partner für Schokolade ab 90 Prozent Kakaoanteil macht. Seine Fülle nimmt der Bitterkeit die Härte, womit ein harmonisches Geschmackserlebnis entsteht.

9 Barossa Valley Shiraz zu Schokolade mit Chili

Ein fülliger australischer Shiraz liefert gekochte schwarze Früchte und ordentlich Würze, was ihn zum auserwählten Begleiter für Chili-Schokolade macht. Die leichte Schoggi-Schärfe wird damit fein abgefedert.

10 Stellenbosch Cabernet Sauvignon zu dunkler Schokolade

Die Cassis- und würzige Holznoten dieses südafrikanischen Rotweinklassikers passen hervorragend zu dunkler, herber Schokolade. Wer kraftvolle Kombis liebt, findet hier sein ideales Pairing.