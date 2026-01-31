Dunkel, frei von Erschütterungen und bei konstanter Temperatur sollte Wein aufbewahrt werden. Doch nicht alle Haushalte verfügen über einen Keller und schnell lagern die Flaschen dort, wo sie nicht hingehören.

Diese Orte sind für die Weinlagerung ungeeignet

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die Flasche Château d'Yquem stand auf dem Sideboard, wurde mit Strahlern professionell ausgeleuchtet wie ein wertvolles Gemälde und auch regelmässig abgestaubt. Der Jahrgang des legendären Sauternes entsprach dem des Bewohners, der seine Kostbarkeit gerne erklärte und meinte, er wolle sie zu einem besonderen Anlass trinken.

Lichtgeschmack auf dem Sideboard

Das Wohnzimmer ist nicht der schlechteste Raum, um Wein aufzubewahren, denn hier ist die Temperatur konstant. Zwar reift der Wein schneller, aber damit kann man umgehen. Schlimm ist hingegen die stehende Lagerung, weil der Kork austrocknet sowie die UV-Strahlung.

Konstante Bestrahlung mit UV-Licht führt zu Lichtgeschmack. Die Strahlung setzt chemische Reaktionen in Gang, die das Weinaroma verändern. Er schmeckt nach abgestandenem Wasser und im schlimmsten Fall nach sehr reifem Käse. Besser werden Weinflaschen liegend im Sideboard gelagert und so vor Licht geschützt.

Treibstoff-Emissionen in der Garage

Statt Reifen darin aufzubewahren, den feuerfesten und abschliessbaren Schrank in der Garage für die Weinlagerung zu nutzen, scheint ein guter Plan zu sein.

Immerhin lagert der Wein hier dunkel und kühl. Aber Fremdgerüche dringen leider durch die Korken und können den Weingeschmack negativ beeinflussen. Das gilt auch für den Heizungskeller.

Fett und Staub auf dem Küchenschrank

Die Küchenschränke hängen nieder genug und bieten neben Stauraum für selten gebrauchte Küchengeräten auch Platz für ein paar Weinflaschen.

Hier kommt alles zusammen: Licht, Wärme, Gerüche, stehende Lagerung und eine unglaublich hartnäckige Mischung von Fett und Staub, die sich auf den Flaschen ablagert und einfach nur peinlich ist, wenn man Gästen spontan einen guten Tropfen anbieten will.

Kühl, ruhig und mit Privatsphäre

Das Schlafzimmer wird nicht geheizt und unterm Bett ist es dunkel. Eine Unterbettbox auf Rollen schluckt ganz schön viele Flaschen und schützt zudem vor Staub und Wollmäusen.

Der Kleiderschrank ist hingegen weniger geeignet. Düfte nach Waschmittel und Parfüm können auch hier den Wein beeinflussen.